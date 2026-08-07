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कौन हैं दीपेश देवेंद्रन? वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने बरपाया कहर, 146 Kmph की रफ्तार से मचाया धमाल

Deepesh Devendran TNPL 2026: भारत के अंडर-19 विश्व कप विजेता तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने अपने TNPL डेब्यू पर 146 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर सनसनी मचा दी है. जानिए मदुरै पैंथर्स के इस उभरते सितारे और उनके बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 07, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:29 PM IST
कौन हैं दीपेश देवेंद्रन? वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने बरपाया कहर, 146 Kmph की रफ्तार से मचाया धमाल
Image Credit: दीपेश देवेंद्रन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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