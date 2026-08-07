कौन हैं दीपेश देवेंद्रन? वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने बरपाया कहर, 146 Kmph की रफ्तार से मचाया धमाल

Deepesh Devendran TNPL 2026: भारत को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जिताने में मदद करने के छह महीने से भी कम समय में दीपेश देवेंद्रन पहले से ही भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं. तमिलनाडु के इस 18 वर्षीय तेज गेंदबाज ने जिम्बाब्वे में भारत के अजेय खिताब जीतने के अभियान के दौरान अपनी कच्ची रफ्तार से सभी को प्रभावित किया था. बुधवार को त्रिची ग्रैंड चोलस के खिलाफ मदुरै पैंथर्स की दो विकेट की जीत के दौरान उन्होंने 146 किमी/घंटा की रफ्तार दर्ज करके एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल एक बार का प्रयास नहीं था. दीपेश ने पूरे स्पैल के दौरान लगातार 140 किमी/घंटा के निशान से ऊपर गेंदबाजी की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनकी असली ताकत उनकी गति ही है. उनके स्पैल की पहली गेंद ही 146 किमी/घंटा की थी और उन्होंने अपनी उछाल और तेजी से विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया.
दीपेश ने अंडर-19 विश्व कप में भारत के सबसे शानदार तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में उभरने के बाद बड़े उम्मीदों के साथ टीएनपीएल (TNPL) में कदम रखा. उन्होंने अंडर-19 एशिया कप में टूर्नामेंट के सर्वाधिक 14 विकेट लेकर टीम में अपनी जगह पक्की की थी. भारत की छठी अंडर-19 विश्व कप जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जहां उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की. फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया था.
Deepesh Devendran is proving why he's one of India's most exciting young fast bowlers.
The former India U19 pacer has been consistently clocking 140+ km/h in the TNPL, touching 145+ km/h with ease, while also showing impressive variations#TNPL #CSK #WhistlePodu #IPL #Deepesh pic.twitter.com/m98TsM8CyH
— Vishal Yadav (@VishalY73709681) August 5, 2026
दीपेश की क्रिकेट यात्रा की जड़ें उनके घर से जुड़ी हैं. उनके पिता वासुदेवन देवेंद्रन ने घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किया था और वह 2007 में पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य थे. बाद में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव के प्रस्ताव पर वह 'विद्रोही' आईसीएल (ICL) टूर्नामेंट में शामिल हो गए. चूंकि उस समय बीसीसीआई ने आईसीएल को मान्यता नहीं दी थी, इसलिए उनका आधिकारिक घरेलू करियर अचानक समाप्त हो गया था. अब उनका बेटा दीपेश उसी विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है.