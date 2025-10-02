भारत को जिताया वर्ल्ड कप, फिर BCCI ने खत्म किया करियर, अब SBI में नौकरी कर रहा ये क्रिकेटर

भारत का एक खूंखार तेज गेंदबाज ऐसा है, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर महज 29 साल की उम्र में ही खत्म हो गया. ये घातक तेज गेंदबाज भारत को वर्ल्ड कप भी जिता चुका है, लेकिन समय से पहले ही उसका करियर खत्म हो गया. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तेज गेंदबाज का करियर यूं गुमनामी में खत्म हो जाएगा. BCCI ने भी अचानक इस क्रिकेटर का करियर खत्म कर दिया. अब ये स्टार क्रिकेटर SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) में नौकरी कर रहा है.

SBI में नौकरी कर रहा भारत का ये स्टार क्रिकेटर

अगर इस तेज गेंदबाज को और भी ज्यादा मौके मिले होते तो आज ये जसप्रीत बुमराह से भी कई गुना खतरनाक बॉलर बन जाता. भारत के लिए तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 12 जून 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच के जरिए किया था. सिद्धार्थ कौल का इंटरनेशनल करियर सिर्फ 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलकर ही खत्म हो गया. सिद्धार्थ कौल डेथ ओवरों के बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं, जो अपनी स्विंग और स्लोअर गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते थे.

भारत को जिताया वर्ल्ड कप

सिद्धार्थ कौल 17 साल पहले तब सुर्खियों में आए थे, जब वह साल 2008 में मलेशिया में भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे. सिद्धार्थ कौल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2008 में 10 विकेट लिए थे. विराट कोहली 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान थे. सिद्धार्थ कौल को भारत के लिए पहला इंटरनेशनल मैच खेलने में 10 साल लग गए थे. साल 2018 में सिद्धार्थ कौल ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. सिद्धार्थ कौल ने IPL में शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई थी.

IPL में शानदार प्रदर्शन

सिद्धार्थ कौल ने IPL 2017 में 16 विकेट और IPL 2018 में 21 विकेट हासिल कर तहलका मचा दिया था. सिद्धार्थ कौल IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं. सिद्धार्थ कौल ने अपना आखिरी आईपीएल मैच 19 मई 2022 को खेला था. सिद्धार्थ कौल ने 55 IPL मैचों में 58 विकेट हासिल किए थे. सिद्धार्थ कौल का IPL में बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 29 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है. सिद्धार्थ कौल SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में सिद्धार्थ कौल पंजाब के लिए खेल चुके हैं.

अब SBI किया ज्वाइन

सिद्धार्थ कौल ने 28 नवंबर 2024 को संन्यास का ऐलान कर दिया था. संन्यास के बाद सिद्धार्थ कौल इन दिनों SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) में नौकरी कर रहे हैं. सिद्धार्थ कौल SBI बैंक में साल 2017 से कार्यरत हैं. क्रिकेट में उनका करियर लंबा नहीं चला तो उन्होंने वापस SBI बैंक ज्वाइन करने का फैसला किया. सिद्धार्थ कौल ने भारत के लिए 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. सिद्धार्थ कौल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 विकेट चटकाए हैं. सिद्धार्थ कौल साल 2016 में IPL की ट्रॉफी जीतने वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम का भी हिस्सा थे.