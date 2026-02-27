India vs West Indies T20 World Cup 2026: टीम इंडिया पर भारी दबाव, सामने वेस्टइंडीज और इतिहास खराब, रिकॉर्ड ने डराया

T20 World Cup 2026 India vs West Indies: टी20 वर्ल्ड कप में रविवार (1 मार्च) को भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक अहम मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने-सामने होंगी. सुपर 8 का यह मुकाबला एक तरह से क्वार्टर फाइनल है क्योंकि जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम घर चली जाएगी. वेस्टइंडीज का नेट रनरेट बेहतर है और इसलिए अगर मैच का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो वह आगे बढ़ जाएगा.

कोलकाता में जब दोनों टीमों उतरेंगी तो भारत इतिहास से लड़ाई भी लड़ेगा. जब टी20 वर्ल्ड कप में इस देश के साथ खेलने की बात आती है तो भारत का रिपोर्ट कार्ड खराब है. टीम इंडिया टूर्नामेंट के इतिहास में वेस्टइंडीज के खिलाफ चार मुकाबलों में से सिर्फ एक बार जीती है. वेस्टइंडीज ने तीन बार जीत हासिल की है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली मुलाकात 2009 में हुई थी. सुपर-8 में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया था. इसके बाद 2010 में दोनों सुपर 8 में फिर से मिले और वेस्टइंडीज ने 14 रन से जीत हासिल की. 2014 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया सात विकेट से जीता था. 2016 में भारत का सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से सामना हुआ और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम 7 विकेट से हार गई थी.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का टी20 में रिकॉर्ड

जब टी20 में रिकॉर्ड की बात आती है, तो भारत का पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच कुल 30 टी20 मैच हुए हैं और भारत ने 19 जीते हैं. वेस्टइंडीज 10 मैचों में जीता है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. हालांकि, वेस्टइंडीज ही आखिरी टीम थी जिसने भारत को 2023 में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हराया था.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-वेस्टइंडीज का सफर

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने ग्रुप दौर में अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराया था. इसके बाद टीम इंडिया को सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. भारत ने फिर चेन्नई में वापसी की और जिम्बाब्वे को हरा दिया. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज ने ग्रुप स्टेज में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और इटली को हराया. इसके बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराने में सफलता हासिल की और फिर उसे साउथ अफ्रीका ने परास्त कर दिया.