India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल में बारिश विलेन बन गई है. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से अभी तक टॉस भी नहीं हो सका है. ताजा अपडेट के अनुसार, अगर मुकाबला शाम 6:32 तक शुरू नहीं होता है तो फैंस को निराशा हाथ लगेगी. इसके बाद अंपायर मैच को रद्द करने का फैसला कर देंगे. 20-20 ओवर के मैच के लिए शाम 6:32 का समय तय किया गया है.