India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल में बारिश विलेन बन गई है. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से अभी तक टॉस भी नहीं हो सका है. ताजा अपडेट के अनुसार, अगर मुकाबला शाम 6:32 तक शुरू नहीं होता है तो फैंस को निराशा हाथ लगेगी. इसके बाद अंपायर मैच को रद्द करने का फैसला कर देंगे. 20-20 ओवर के मैच के लिए शाम 6:32 का समय तय किया गया है.
धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हजारों दर्शक मैच देखने के लिए पहुंचे हैं. लगातार हो रही बारिश के बावजूद फैंस को उम्मीद है कि बादल हटेंगे और मैच शुरू होगा. हालांकि, ताजा जानकारी के अनुसार, धर्मशाला में अभी भी बारिश हो रही है. अब ये भी तय है कि ये मुकाबला 50 ओवर का नहीं होगा और ओवर में कटौती होगी.
धर्मशाला में हो रही बारिश के बीच फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें 20-20 ओवर का मैच देखने को मिल जाए. हालांकि, इसके लिए भी बारिश रुकने की जरूरत है. अगर शाम 6:32 बजे तक मैच शुरू नहीं होता है तो अंपायर भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच पहले वनडे इंटरनेशनल मैच रद्द करने का फैसला कर देंगे.
भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 3 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. वहीं, दोनों देशों के बीच आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 11 अक्टूबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है.
भारत की संभावित Playing XI
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान की संभावित Playing XI
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, जियाउर रहमान.