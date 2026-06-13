Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs AFG: धर्मशाला में बारिश बनी विलेन, इतने बजे तक शुरू नहीं हुआ मुकाबला तो हो जाएगा रद्द, क्या है ताजा अपडेट?

India vs Afghanistan 1st ODI: ताजा अपडेट के अनुसार, अगर मुकाबला शाम 6:32 तक शुरू नहीं होता है तो फैंस को निराशा हाथ लगेगी. इसके बाद अंपायर मैच को रद्द करने का फैसला कर देंगे. 20-20 ओवर के मैच के लिए शाम 6:32 का समय तय किया गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:21 PM IST
IND vs AFG: धर्मशाला में बारिश बनी विलेन, इतने बजे तक शुरू नहीं हुआ मुकाबला तो हो जाएगा रद्द, क्या है ताजा अपडेट?
Image Credit: (BCCI/Screengrab) धर्मशाला में बारिश बनी विलेन, इतने बजे तक शुरू नहीं हुआ मुकाबला तो हो जाएगा रद्द

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बैल की मौत के बाद, पत्नी ने खींचा हल, प्रशासन ने नया खरीद दिया, लेकिन वो भी लेट गया
Latur farmer viral video7 min ago
2
Delivery boy extra pizza9 min ago
3
geeta lessons17 min ago
4
IND vs AFG23 min ago
5
mp news24 min ago