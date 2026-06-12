भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी शनिवार (13 जून) को खेला जाएगा. यह मैच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा. यह वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा. वनडे सीरीज से पहले भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया में लौट आए हैं. हालांकि, टीम इंडिया को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी, जो फिटनेस कारणों से इस वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं.
भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 3 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. वहीं, दोनों देशों के बीच आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 11 अक्टूबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है.
धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अब तक 9 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर मैच दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं. हालांकि कुल मिलाकर रिकॉर्ड बताता है कि यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान है, लेकिन हाल ही में खेले गए मैचों का नतीजा कुछ और ही रहा है. उम्मीद है कि यहां एक हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा और शनिवार को इस खूबसूरत मैदान पर खूब चौके-छक्के लगेंगे.
मैच में दूसरी पारी के दौरान ओस का असर देखने को मिल सकता है. मौसम के हालात और नई गेंद अहम भूमिका निभा सकते हैं. ओस के कारण धर्मशाला में चेज करना बहुत आसान हो जाता है. ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, जिससे उनकी टीम बाद में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान रात के वक्त ओस का फायदा उठा सके. धर्मशाला की पिच आमतौर पर पारी की शुरुआत में तेज गेंदबाजों की मदद करती है. बल्लेबाजों को अपने शॉट्स खेलने से पहले जमने के लिए थोड़ा समय लेना पड़ सकता है.
धर्मशाला में कल यानी शनिवार (13 जून) को दिन का तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं, रात का तापमान गिरकर 18-20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. धर्मशाला में शनिवार को आंशिक रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, खासकर दोपहर और शाम के समय. धर्मशाला में कहीं-कहीं पर बारिश होने की संभावना लगभग 40–60% है. ह्यूमिडिटी का लेवल 75–90% के बीच रहने की उम्मीद है. हवाएं 8–15 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, जियाउर रहमान.