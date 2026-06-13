भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी शनिवार (13 जून) को खेला जाएगा. यह मैच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा. यह वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा. टीम इंडिया चोटिल विराट कोहली के बिना धर्मशाला में अफगानिस्तान का सामना करेगी.
टीम इंडिया वनडे टीम में कुछ नए प्रयोग करने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें नंबर-3 की जगह के लिए केएल राहुल, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल के बीच मुकाबला है. सभी का ध्यान इस बात पर है कि नंबर-3 पर विराट कोहली की जगह कौन लेगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए IPL 2026 के फाइनल में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण यह बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गया था.
नंबर-3 की जगह के लिए अभी केएल राहुल और ईशान किशन के बीच मुकाबला है. धर्मशाला में पहले वनडे से एक दिन पहले दोनों ने जमकर ट्रेनिंग की. एक रिपोर्ट के अनुसार ईशान किशन विकेटकीपिंग की प्रैक्टिस करते दिखे, जबकि केएल राहुल ने इस खूबसूरत मैदान पर आउटफील्ड में कैचिंग की प्रैक्टिस की. भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने साफ किया है कि टीम मैनेजमेंट अफगानिस्तान सीरीज के दौरान नंबर-3 पर कई विकल्प आजमाने के लिए तैयार हैं. राहुल और किशन के अलावा यशस्वी जायसवाल भी इस दौड़ में शामिल हैं.
भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा, 'नंबर तीन की जगह के बारे में बात करें तो, हम इस सीरीज में कुछ प्रयोग करेंगे. चाहे ईशान किशन हों, केएल राहुल हों या यशस्वी जायसवाल, यह एक अच्छा मौका है. हमारे कुछ वनडे मैच होने वाले हैं और हम खिलाड़ियों को अलग-अलग भूमिकाओं में मौका देना चाहते हैं. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि टीम को कैसे तैयार किया जाए और कई विकल्प कैसे बनाए जाएं.'
चोट के कारण विराट कोहली के सीरीज से बाहर होने से भारत के पास अब नंबर तीन पर अलग-अलग खिलाड़ियों को आजमाने का मौका है. पिछले कुछ सालों से नंबर पांच पर अच्छी तरह से सेट होने के बावजूद, केएल राहुल की बल्लेबाजी की भूमिका में बदलाव हो सकता है. राहुल काफी समय से लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेट में भारत की पहली पसंद विकेटकीपर-बल्लेबाज रहे हैं.
हालांकि, ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी के साथ केएल राहुल को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है. शनिवार के मैच से पहले भारत के एकमात्र ट्रेनिंग सेशन के दौरान इस संभावना पर चर्चा हुई. विराट कोहली की बात करें तो उन्हें 'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनोसस टेंडन टियर' हुआ है. यह हैमस्ट्रिंग की एक दुर्लभ चोट है जो उस मोटे टेंडन को प्रभावित करती है जो घुटने के ठीक नीचे शिनबोन (पिंडली की हड्डी) के अंदरूनी हिस्से से मांसपेशी को जोड़ता है.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, जियाउर रहमान.