अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की Playing XI तय, कप्तान गिल करेंगे इन खिलाड़ियों को कुर्बान!

India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज शनिवार यानी 13 जून से होने जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जून को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में भारतीय प्लेइंग इलेवन चुनने के दौरान कई बड़े बदलाव कर सकते हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे. रोहित शर्मा अभी ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में चौथे नंबर पर हैं. बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी भारत की वनडे टीम का हिस्सा हैं, लेकिन धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में होने वाले सीरीज के पहले मैच में ओपनिंग के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा का खेलना तय है. ऐसे में यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ेगा.
ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं. विराट कोहली की जगह ईशान किशन को तीसरे नंबर पर उतारा जा सकता है. पटना के रहने वाले बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हैं. ईशान किशन ने अपना पिछला वनडे मैच 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला था.
तीसरे नंबर की पोजीशन के लिए ईशान किशन को दूसरे दावेदारों के मुकाबले प्राथमिकता मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में भारत और IPL में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए इसी बैटिंग पोजीशन पर अच्छा प्रदर्शन किया है. उप-कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल चौथे और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में, नीतीश कुमार रेड्डी को छठे नंबर पर मौका मिलने की उम्मीद है.
खबरों के अनुसार, हार्दिक पांड्या को वनडे सीरीज से पहले चोट लग गई है और वे पूरी सीरीज से बाहर रहेंगे. स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर वनडे टीम का हिस्सा हैं और उनके कुलदीप यादव के साथ प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की पूरी उम्मीद है. कुलदीप यादव ने अब तक 120 वनडे मैचों में 194 विकेट लिए हैं. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के उपलब्ध न होने के कारण, अफगानिस्तान के खिलाफ इस ODI सीरीज में अर्शदीप सिंह भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाल सकते हैं.
प्रसिद्ध कृष्णा प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह का साथ दे सकते हैं. हालांकि, यह देखना बाकी है कि सीरीज के पहले मैच में प्रिंस यादव या गुरनूर बरार में से किसे भारत के लिए ODI डेब्यू करने का मौका मिलता है. मौजूदा फॉर्म और अनुभव के आधार पर, दिल्ली के प्रिंस यादव, जो IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं, उनको 13 जून को अपना पहला ODI कैप मिल सकता है.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.