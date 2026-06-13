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IND vs AFG मैच पर छाए काले बादल... कितने ओवर का होगा मुकाबला? जानें हर घंटे का Latest Update

IND vs AFG 1st ODI Weather: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले वनडे मैच में कुछ ही घंटों का समय बाकी है. दोपहर 1.30 बजे दोनों टीमें एक-दूसरे को धर्मशाला के मैदान पर टक्कर देने उतरेंगी. इस मुकाबले पर बारिश का साया है, लेकिन मुकाबले पर इसका कितना असर होगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 13, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:46 AM IST
IND vs AFG मैच पर छाए काले बादल... कितने ओवर का होगा मुकाबला? जानें हर घंटे का Latest Update
Image Credit: IND vs AFG

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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