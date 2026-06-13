IND vs AFG 1st ODI Weather: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले वनडे मैच में कुछ ही घंटों का समय बाकी है. हाल ही में भारत ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी और अब वनडे सीरीज में भी शानदार आगाज करने को तैयार है. सीरीज के पहले मुकाबले में दोनों टीमें दोपहर 1.30 बजे दोनों टीमें एक-दूसरे को धर्मशाला के मैदान पर टक्कर देने उतरेंगी. इस मुकाबले पर बारिश का साया है, लेकिन मुकाबले पर इसका कितना असर होगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. मैच की टाइमिंग में कितने घंटे बारिश की संभावना है, इसके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं.
मैच की शुरुआत में बारिश की संभावना ज्यादा है, लेकिन समय ढलने के साथ फैंस मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं. दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में 1 बजे आएंगे जबकि मुकाबला दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 बजे बारिश की संभावना 49 प्रतिशत है. वहीं, 2 और 3 बजे के आस-पास बारिश की संभावना बढ़कर 70 प्रतिशत के पास पहुंच रही है. ऐसे में मैच की शुरुआत में देरी भी हो सकती है.
4 बजे की टाइमिंग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो धूप खिलने की संभावना है जबकि 7 बजे बारिश के चांस बिलकुल ही खत्म हो जाएंगे. ऐसे में या तो पूरे 50 ओवर का मैच होगा या फिर शुरुआत में ओवर कटेंगे तो 45-45 ओवर का मुकाबला होने की संभावना है. हालांकि, मौसम के चलते इस मुकाबले में टॉस की भी भूमिका बेहद अहम हो जाती है. भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 4 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 3 मैच में जीत दर्ज की है जबकि 1 मुकाबला टाई रहा था.
ये भी पढ़ें...
1 बजे- 49 प्रतिशत
2 बजे- 70 प्रतिशत
3 बजे- 67 प्रतिशत
4 बजे- 40 प्रतिशत
5 बजे- 34 प्रतिशत
6 बजे- 22 प्रतिशत
7 बजे- 0 प्रतिशत
8 बजे- 0 प्रतिशत
9 बजे- 0 प्रतिशत
10 बजे- 0 प्रतिशत
11 बजे- 0 प्रतिशत