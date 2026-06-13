IND vs AFG 1st ODI Weather: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले वनडे मैच में कुछ ही घंटों का समय बाकी है. हाल ही में भारत ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी और अब वनडे सीरीज में भी शानदार आगाज करने को तैयार है. सीरीज के पहले मुकाबले में दोनों टीमें दोपहर 1.30 बजे दोनों टीमें एक-दूसरे को धर्मशाला के मैदान पर टक्कर देने उतरेंगी. इस मुकाबले पर बारिश का साया है, लेकिन मुकाबले पर इसका कितना असर होगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. मैच की टाइमिंग में कितने घंटे बारिश की संभावना है, इसके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं.