Add Zee Business As A Preferred Source
App

रविवार को क्रिकेट का डबल धमाका... एक ही समय पर भारत के 2 T20I मुकाबले, कब और कहां देखें लाइव?

एक तरफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की पुरुष टीम अफगानिस्तान के छक्के छुड़ाने की कोशिश करेगी तो दुबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की लंका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी. भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच रात 8 बजे से शुरू होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 13, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:01 PM IST
रविवार को क्रिकेट का डबल धमाका... एक ही समय पर भारत के 2 T20I मुकाबले, कब और कहां देखें लाइव?
Image Credit: एक ही समय पर भारत के 2 T20I मुकाबले (BCCI)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND vs AFG Live Score: वैभव सूर्यवंशी को रोक पाएंगे राशिद खान? भारत बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली में होगा घमासान!
2
3
4
5