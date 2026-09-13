रविवार को क्रिकेट का डबल धमाका... एक ही समय पर भारत के 2 T20I मुकाबले, कब और कहां देखें लाइव?

भारतीय क्रिकेट फैंस को आज यानी रविवार (13 सितंबर) को क्रिकेट का डबल धमाल देखने को मिलेगा. छुट्टी के मौके पर दिनभर का काम निपटाने के बाद जब क्रिकेट फैंस शाम में टीवी सेट के पास बैठेंगे तो उन्हें ये फैसला करना होगा कि वो भारत का कौन-सा टी20 मुकाबला देखें. ऐसा इसलिए, क्योंकि करीब एक ही समय पर भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम एक्शन में होगी. जी हां, रविवार को शाम 7:30 बजे से भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच शुरू होगा. इसके आधे घंटे बाद भारत की महिला टीम दुबई में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेलेगी.