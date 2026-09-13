रविवार को क्रिकेट का डबल धमाका... एक ही समय पर भारत के 2 T20I मुकाबले, कब और कहां देखें लाइव?

भारतीय क्रिकेट फैंस को आज यानी रविवार (13 सितंबर) को क्रिकेट का डबल धमाल देखने को मिलेगा. छुट्टी के मौके पर दिनभर का काम निपटाने के बाद जब क्रिकेट फैंस शाम में टीवी सेट के पास बैठेंगे तो उन्हें ये फैसला करना होगा कि वो भारत का कौन-सा टी20 मुकाबला देखें. ऐसा इसलिए, क्योंकि करीब एक ही समय पर भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम एक्शन में होगी. जी हां, रविवार को शाम 7:30 बजे से भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच शुरू होगा. इसके आधे घंटे बाद भारत की महिला टीम दुबई में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेलेगी.
एक तरफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत की पुरुष टीम अफगानिस्तान के छक्के छुड़ाने की कोशिश करेगी तो दुबई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की लंका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी. भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच रात 8 बजे से शुरू होगा.
भारतीय क्रिकेट फैंस को आज बार-बार टीवी चैनल बदलना होगा. भारत बनाम अफगानिस्तान मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि महिला एशिया कप 2026 का फाइनल रात 8 बजे से होगा. ये दोनों मुकाबले अलग-अलग चैनलों पर प्रसारित किए जाएंगे. भारत-अफगानिस्तान टी20 मैच सोनीस्पोर्ट्स-5 पर आएगा, जबकि भारत बनाम श्रीलंका महिला टी20 मैच सोनीस्पोर्ट्स-1 पर प्रसारित होगा. भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर होगी, जबकि महिला एशिया कप फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी.
अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड
अफगानिस्तान का स्क्वॉड: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नूर अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, नांगेयालिया खरोती.
भारत का स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी
महिला एशिया कप 2026 में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम अभी तक अपराजित रही है. उनके सामने श्रीलंका को हराने की चुनौती होगी, जिनका प्रदर्शन भी दमदार रहा है. पिछली बार हुए एशिया कप के फाइनल में भी यही दोनों टीमें आमने-सामने थी. तब श्रीलंका टीम ने 8 विकेट से बाजी मारी थी. भारतीय महिला टीम इस बार हिसाब बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.