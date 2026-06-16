IND vs AFG 2nd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा. 13 जून को पहले मुकाबले में बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया, लेकिन 25-25 ओवर के मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. अब टीम इंडिया लखनऊ में 3 साल बाद वनडे खेलने उतरेगी. 17 जून को दोनों टीमें इकाना स्टेडियम में आमने-सामने होंगी, इस मैदान पर भारत का वनडे रिकॉर्ड कैसा है हम आपको बताते हैं.