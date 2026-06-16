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लखनऊ में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? 3 साल बाद यहां ODI खेलेगा भारत, कितना अहम होगा टॉस?

IND vs AFG 2nd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा. 13 जून को बारिश से प्रभावित 25-25 ओवर के मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. अब टीम इंडिया लखनऊ में 3 साल बाद वनडे खेलने उतरेगी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:35 AM IST
लखनऊ में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? 3 साल बाद यहां ODI खेलेगा भारत, कितना अहम होगा टॉस?
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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