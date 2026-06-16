IND vs AFG 2nd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा. 13 जून को पहले मुकाबले में बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया, लेकिन 25-25 ओवर के मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. अब टीम इंडिया लखनऊ में 3 साल बाद वनडे खेलने उतरेगी. 17 जून को दोनों टीमें इकाना स्टेडियम में आमने-सामने होंगी, इस मैदान पर भारत का वनडे रिकॉर्ड कैसा है हम आपको बताते हैं.
टीम इंडिया ने इकाना स्टेडियम में अभी तक महज 2 ही वनडे मैच खेले हैं. अपना पिछला मुकाबला अक्टूबर 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इस मुकाबले में रोहित शर्मा कप्तान थे और उन्होंने 87 रन की दमदार पारी खेलकर टीम इंडिया की 100 रन से जीत में बहुमूल्य भूमिका निभाई थी. इससे पहले अक्टूबर 2022 में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी.
इकाना स्टेडियम में अभी तक 9 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. यहां कि पिच शुरुआत में गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है. वहीं, पारी आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स का जलवा देखने को मिलता है. यहां वनडे में हाईएस्ट टीम का स्कोर 311 रहा है जबकि सबसे कम 129 रहा. 5 बार चेजिंग टीम ने इस मैदान पर बाजी मारी है जबकि 4 बार डिफेंड करने वाली टीमों को जीत नसीब हुई है.
भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह, प्रसीद कृष्ण, बेंच यशस्वी जयसवाल, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव.
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अफगानिस्तान- रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), मोहम्मद नबी, राशिद खान, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, जिया उर रहमान शरीफी, नांगेयालिया खरोती, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक, इकराम अलीखिल.