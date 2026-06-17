Shubman Gill smashes 9th ODI century: टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में हैं. आईपीएल 2026 में रनों की बारिश करने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में शतक लगाया और अब वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी सेंचुरी ठोककर तहलका मचा दिया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में गिल ने 77 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की. इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के भी लगाए. गिल पहली गेंद से ही शानदार लय में नजर आए.
यशस्वी जायसवाल (4) के जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने सीनियर ओपनर रोहित शर्मा के साथ पारी को संभाला. जब रोहित 48 रन बनाकर आउट हुए, तब भी गिल ने रनों की गति धीमी नहीं पड़ने दी. उन्होंने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 100+ रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. गिल के करियर का यह 9वां वनडे शतक है. खबर लिखे जाने तक वह 77 गेंदों पर 103 रन बनाकर खेल रहे हैं और आज अपनी इस पारी को बड़े स्कोर में बदलना चाहेंगे.
शुभमन गिल की यह 21वीं इंटरनेशनल सेंचुरी रही. वो अब भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में गौतम गंभीर से आगे निकल चुके हैं. गंभीर ने अपने पूरे करियर में 242 मैच खेलकर 20 शतक लगाए थे, जबकि गिल ने 140वें मुकाबले में 21 शतक जड़कर उन्हें पीछे छोड़ दिया है.
शुभमन गिल भारत के मौजूदा स्टार बल्लेबाजों में टॉप पर आते हैं. वो अब तक 63 वनडे मैचों में 9 शतक और 18 फिफ्टी के दम पर 3000 से ज्यादा रन बना चुके हैं. गिल सबसे तेज 3000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी हैं.
अफगानिस्तान (Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरवेश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी
भारत (Playing XI): यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव