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IND vs AFG: विराट के बाद टीम इंडिया में नया इंजरी कंसर्न, टॉस पर आई बुरी खबर, बाहर हुआ स्टार ऑलराउंडर

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज विराट कोहली की इंजरी की वजह से पहले ही फैंस के लिए फीकी चाय जैसी है. दूसरे वनडे का भी आगाज हो गया है, जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस के बाद भारतीय फैंस के लिए एक और बुरी खबर देखने को मिली.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 17, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:31 PM IST
IND vs AFG: विराट के बाद टीम इंडिया में नया इंजरी कंसर्न, टॉस पर आई बुरी खबर, बाहर हुआ स्टार ऑलराउंडर
Image Credit: Team India (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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