India vs Afghanistan 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज विराट कोहली की इंजरी की वजह से पहले ही फैंस के लिए फीकी चाय जैसी है. दूसरे वनडे का भी आगाज हो गया है, जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस के बाद भारतीय फैंस के लिए एक और बुरी खबर देखने को मिली. विराट-हार्दिक की चोटों से फैंस उबरे नहीं थे कि बीसीसीआई ने एक अपडेट से सभी को टेंशन में डाल दिया है.