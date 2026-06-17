India vs Afghanistan 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज विराट कोहली की इंजरी की वजह से पहले ही फैंस के लिए फीकी चाय जैसी है. दूसरे वनडे का भी आगाज हो गया है, जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस के बाद भारतीय फैंस के लिए एक और बुरी खबर देखने को मिली. विराट-हार्दिक की चोटों से फैंस उबरे नहीं थे कि बीसीसीआई ने एक अपडेट से सभी को टेंशन में डाल दिया है.
टीम इंडिया दूसरे वनडे में प्लेइंग-XI में कुछ बदलाव के साथ उतरी. टॉस के दौरान गिल ने कहा, "सच कहूँ तो, हमारे कॉम्बिनेशन की वजह से हम भी पहले बॉलिंग ही करते. इस मैच में हमें सिर्फ पांच बॉलर्स के साथ खेलना पड़ा. इसलिए, इसी वजह से हम भी पहले बॉलिंग चुनते. मुश्किल हालात में खेलना और उससे अनुभव हासिल करना जरूरी है."
गिल ने टीम में बदलाव के दौरान बताया कि टीम के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को समस्या है. उन्होंने कहा, "हमारी टीम में तीन बदलाव हुए हैं। प्रिंस अपना डेब्यू कर रहे हैं. नीतीश इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे; उन्हें क्वाड की समस्या थी. इसलिए हमने कुलदीप और जायसवाल को टीम में शामिल किया है." हार्दिक के बाहर होने के बाद सभी नितीश के इंतजार में थे.
बीसीसीआई के ऑफीशियल एक्स पर भी नितीश कुमार रेड्डी को लेकर अपडेट दिया गया. प्रैक्टिस में नितीश ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन अपडेट में बताया गया कि बाएं जांघ में दर्द के कारण नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है. टीम इंडिया की प्लेइंग-XI में प्रिंस यादव डेब्यू करते नजर आएंगे.
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भारत- यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुबमन गिल (सी), ईशान किशन (डब्ल्यू), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.
अफगानिस्तान- रहमानुल्लाह गुरबाज़ (डब्ल्यू), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (सी), दरविश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी.