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IND vs AFG 2nd T20I में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, संजू की जगह वैभव, चक्रवर्ती को कौन करेगा रिप्लेस? देखें संभावित प्लेइंग-XI

IND vs AFG 2nd T20I Playing XI: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया. पहले टी20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 से आगे है. अब दूसरे टी20 में नजर अजेय बढ़त बनाने पर होगी. इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-XI में 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 15, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:43 PM IST
IND vs AFG 2nd T20I में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, संजू की जगह वैभव, चक्रवर्ती को कौन करेगा रिप्लेस? देखें संभावित प्लेइंग-XI
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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