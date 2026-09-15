IND vs AFG 2nd T20I में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, संजू की जगह वैभव, चक्रवर्ती को कौन करेगा रिप्लेस? देखें संभावित प्लेइंग-XI

पिछले मैच में टीम इंडिया के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर का कोटा पूरा किया और एक विकेट हासिल किया था. लेकिन रविवार को उनके चोट की खबर ने खलबली मचा दी. चक्रवर्ती 2 महीने के बाद टीम इंडिया में फिट होकर लौटे थे, लेकिन अब उन्होंने साइड स्ट्रेन की शिकायत की है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक वह अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 सीरीज से बाहर हैं और एशियन गेम्स 2026 में भी उनकी वापसी पर सस्पेंस बन चुका है. ऐसे में दूसरे टी20 में एक खिलाड़ी उन्हें भी रिप्लेस कर सकता है.