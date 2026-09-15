IND vs AFG 2nd T20I में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, संजू की जगह वैभव, चक्रवर्ती को कौन करेगा रिप्लेस? देखें संभावित प्लेइंग-XI

IND vs AFG 2nd T20I Playing XI: भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. अब भारत दूसरे मुकाबले को भी जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. इस मुकाबले में प्लेइंग-XI में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जिसमें टीम इंडिया के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिलने की उम्मीद है.
पिछले मैच में संजू सैमसन को टीम में तरजीह दी गई थी, जबकि सूर्यवंशी को बाहर रखा गया. जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए. पहले मैच में संजू सैमसन से कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं देखने को मिला था, ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते दिख सकते हैं. इसके अलावा गेंदबाजी की स्पिन यूनिट में बदलाव देखने को मिल सकता है.
पिछले मैच में टीम इंडिया के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर का कोटा पूरा किया और एक विकेट हासिल किया था. लेकिन रविवार को उनके चोट की खबर ने खलबली मचा दी. चक्रवर्ती 2 महीने के बाद टीम इंडिया में फिट होकर लौटे थे, लेकिन अब उन्होंने साइड स्ट्रेन की शिकायत की है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक वह अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 सीरीज से बाहर हैं और एशियन गेम्स 2026 में भी उनकी वापसी पर सस्पेंस बन चुका है. ऐसे में दूसरे टी20 में एक खिलाड़ी उन्हें भी रिप्लेस कर सकता है.
अब सवाल है कि कौन सा प्लेयर उन्हें रिप्लेस करेगा. पहले टी20 मैच में स्पिनर्स में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की थी. इसके अलावा अभिषेक शर्मा भी पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर बॉलिंग करते दिखे थे. लेकिन अब वाशिंगटन सुंदर या फिर रवि बिश्नोई को चक्रवर्ती की जगह मौका दिया जा सकता है. बिश्नोई जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते दिखे थे और 3 मैच में उन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे. वहीं, सुंदर ने पिछला टी20 मैच जुलाई में खेला था.
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अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई.