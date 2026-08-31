हार्दिक पांड्या सेलेक्शन के लिए तैयार, बुमराह की वापसी पर सस्पेंस, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीनों मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान 3 सितंबर को किया जा सकता है. 3 सितंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग हो सकती है. इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी फिट हैं और सेलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर नई दिल्ली में 13 सितंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज के लिए जरूरी मंजूरी पाने के करीब हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में जोरदार ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं. जहां तक वॉशिंगटन सुंदर की बात है, उन्होंने अपना वीकेंड चेन्नई में बिताया और सेलेक्शन से पहले अपनी फिटनेस साबित करने के लिए इस हफ्ते CoE वापस रिपोर्ट करेंगे. एक सूत्र ने कहा, 'असल लक्ष्य अफगानिस्तान के खिलाफ T20I मैच हैं और इससे वॉशिंगटन सुंदर को सबसे छोटे फॉर्मेट के साथ टीम में आसानी से वापसी करने में मदद मिलेगी. पिछले कुछ हफ्तों में उनका वर्कलोड धीरे-धीरे बढ़ा है और वे तीन T20I मैचों के लिए सेलेक्शन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.'
सूत्र ने आगे कहा, 'हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ही काफी समय से CoE में हैं और सिर्फ निजी कामों के लिए ही ब्रेक लेते हैं. नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ वीकेंड पर घर जाते हैं, जबकि हार्दिक पांड्या वैसे भी बेंगलुरु में बस गए हैं. हालांकि, सबकी नजरें जसप्रीत बुमराह पर टिकी हैं. यह तेज गेंदबाज इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाया था और टीम मैनेजमेंट इस साल के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत सावधानी से मैदान पर उतारना चाहता है. 32 साल के जसप्रीत बुमराह CoE में ट्रेनिंग कर रहे हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. सूत्र ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं. 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी के तहत, प्लान यह था कि वे ODI और टेस्ट पर ध्यान देंगे, लेकिन घुटने की चोट के बाद से टीम मैनेजमेंट उन्हें सबसे पहले सबसे छोटे फॉर्मेट के साथ वापस लाना चाहता है. उन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ T20I मैच बहुत जल्द हो सकते हैं, एशियन गेम्स में उनके खेलने की बहुत ज्यादा संभावना है, बशर्ते आखिरी समय में कोई दिक्कत न हो.'