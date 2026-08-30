अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा होगा भारत का T20I स्क्वाड? इन 15 खिलाड़ियों की खुल सकती है किस्मत, बुमराह और पांड्या की होगी वापसी!

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीतने के बाद अब टीम इंडिया का अगला टारगेट अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज होगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 13 सितंबर से होगा. अफगानिस्तान इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज की मेजबानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में करेगा. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को, दूसरा मैच 15 सितंबर को और तीसरा मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. तीनों मैच एक ही वेन्यू नई दिल्ली में खेले जाएंगे.
यह सीरीज अफगानिस्तान के 'फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम' का हिस्सा है. अफगानिस्तान ने हाल के सालों में अपने घरेलू मैच भारत में आयोजित किए हैं. यह भारत और अफगानिस्तान के बीच केवल दूसरी द्विपक्षीय T20I सीरीज होगी. भारत और अफगानिस्तान की टीमें आखिरी बार जनवरी 2024 में तीन मैचों की T20I सीरीज में आमने-सामने हुई थीं. भारत ने वह T20I सीरीज 3-0 से जीती थी. भारत ने जून में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से T20I सीरीज गंवाई थी और उसके बाद जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में उसे 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था. भारत ने इसके बाद जुलाई में जिम्बाब्वे को उसके ही घर में 3-0 से T20I सीरीज हराकर अपने खराब दौर पर रोक लगाई थी.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान अभी तक नहीं किया है. अनुमान के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम का ऐलान किया जा सकता है. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर सस्पेंस है. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इन दोनों की वापसी कब होगी.
अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह को बतौर ओपनर 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जा सकता है. वैभव सूर्यवंशी के साथ विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं. तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले ईशान किशन के कंधों पर ही बड़ी जिम्मेदारी होगी.
श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर को वह गहराई देंगे, जिसकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत होगी. शिवम दुबे को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर मौका दिया जा सकता है.
अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती भारत के मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जा सकता है. तेज गेंदबाजी यूनिट में अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मयंक यादव को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जा सकता है.
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह.