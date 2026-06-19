IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला कल यानी शनिवार (20 जून) को दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने तीन मैचों की ODI सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. भारत अगर इस ODI मैच को जीत लेता है, तो वह इस सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ कर देगा.
टीम इंडिया ने ODI सीरीज में अब तक खेले गए दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है कि वह कितनी मजबूत टीम हैं. टीम में हर्षित राणा को भी शामिल किया गया है और उम्मीद है कि यह तेज गेंदबाज चेन्नई में प्लेइंग XI का हिस्सा बनेगा. दूसरी ओर, अफगानिस्तान के लिए भी अब तक खेले गए दोनों मैचों में कुछ अच्छी बातें रही हैं. हालांकि, समस्या यह है कि वे इन अच्छी बातों को जीत में नहीं बदल पाए हैं.
चेन्नई में मौजूद एमए चिदंबरम स्टेडियम क्रिकेट के खेल के लिए देश की सबसे मशहूर जगहों में से एक है. हाल ही में हुए रेनोवेशन के बाद यहां पहला वनडे मैच खेला जाएगा. इस मैदान को पहले बल्लेबाजी के लिए बेहतर माना जाता था, लेकिन यहां खेले गए पिछले पांच मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें जीती हैं, जिससे पता चलता है कि पिच का मिजाज बदला है. हालांकि चेपॉक में स्पिनर्स का दबदबा रहने की उम्मीद है, लेकिन सीरीज के आखिरी मैच के लिए बैटिंग के अनुकूल पिच मिलने की संभावना है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 6 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 5 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह.
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम.