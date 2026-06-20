IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी शनिवार (20 जून) को दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम शुरुआती दो मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है. भारत अगर इस ODI मैच को जीत लेता है, तो वह इस सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ कर देगा.
भारतीय टीम का पहले दोनों ही वनडे मुकाबलों में प्रदर्शन शानदार रहा है. दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 170 रनों के बड़े अंतर से हराया था. बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. शुभमन गिल दो वनडे मुकाबलों में अब तक 238 की औसत और 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 238 रन बना चुके हैं. वहीं, ईशान किशन भी शानदार लय में दिखाई दिए हैं. ईशान किशन ने दूसरे वनडे मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी.
भारत और अफगानिस्तान के बीच आज चेन्नई में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बारिश के कारण रद्द होने के आसार बहुत कम है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को चेन्नई में बारिश होने की आशंका 55 प्रतिशत है. इसके साथ ही ज्यादातर समय बादल छाए रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान है. चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की पिच को स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है.
चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर गेंद बल्ले पर थोड़ा रुककर आती है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्रीज पर संघर्ष करना पड़ता है. हालांकि, IPL 2026 के दौरान चेन्नई की पिच बल्लेबाजों को भी फेवर करती नजर आई थी. चिदंबरम स्टेडियम में अब तक कुल 39 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 18 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. वहीं, रनों का पीछा करने वाली टीम ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. पहली पारी का औसतन स्कोर 229 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग में औसत स्कोर 208 रन रहा है.
तीसरे वनडे मैच में सभी की नजरें रोहित शर्मा पर होंगी, जो दूसरे वनडे में 39 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, टीम यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर से आखिरी वनडे में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार की जोड़ी कारगर साबित हुई है. गुरनूर ने अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है और वह 6 विकेट निकाल चुके हैं. वहीं, प्रिंस यादव ने अपने डेब्यू मैच में 2 विकेट चटकाए थे.
दूसरी ओर, अफगानिस्तान के लिए इस सीरीज में कुछ भी सही नहीं घटा है. बल्लेबाजी में गुरबाज और रहमत शाह को छोड़कर टीम के अन्य बल्लेबाज रनों के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए हैं. रहमत ने दूसरे वनडे में 79 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि पहले वनडे में शतक लगाने वाले गुरबाज ने दूसरे वनडे में 33 गेंदों में 41 रन बनाए थे. टीम का गेंदबाजी अटैक भी बेहद साधारण नजर आया है. दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ाते हुए 50 ओवर में 402 रन बना डाले थे.