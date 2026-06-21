IND vs AFG 3rd ODI: भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में धमाकेदार अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया. रोहित शर्मा ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 62वां अर्धशतक ठोकते हुए 69 गेंद पर 79 रन बनाए. रोहित शर्मा ने 114.49 की स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 9 चौके और 3 छक्के उड़ाए. रोहित शर्मा ने इसी के साथ ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 37 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.
रोहित शर्मा भारत के लिए अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. 15 अक्टूबर 1989 को शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए 80 गेंदों में 88 रन बनाते समय मोहिंदर अमरनाथ की उम्र 39 साल और 21 दिन थी. इसकी तुलना में, 20 जून 2026 को भारत के लिए 69 गेंदों में 79 रन बनाते समय रोहित शर्मा की उम्र 39 साल और 51 दिन थी.
1. रोहित शर्मा (39 साल, 51 दिन) 79 रन
2. मोहिंदर अमरनाथ (39 साल, 21 दिन) 88 रन
3. सचिन तेंदुलकर (38 साल, 329 दिन) 52 रन
4. सचिन तेंदुलकर (38 साल, 327 दिन) 114 रन
5. राहुल द्रविड़ (38 साल, 248 दिन) 69 रन
ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बल्लेबाज खुर्रम खान के नाम है. 2 दिसंबर 2014 को दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ 80 गेंदों में नाबाद 85 रन की पारी खेलते समय खुर्रम खान की उम्र 43 साल और 164 दिन थी. वह ODI में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं. 30 नवंबर 2014 को दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ 132 रन बनाते समय खुर्रम खान की उम्र 43 साल और 162 दिन थी.
टेस्ट खेलने वाले देशों के क्रिकेटरों में, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ODI में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. अफगानिस्तान के अनुभवी क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने 14 अक्टूबर, 2025 को अबू धाबी में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों पर 62 रन बनाए थे, तब उनकी उम्र 40 साल और 286 दिन थी. ODI क्रिकेट में यह 95वां मौका था, जब रोहित शर्मा ने 50 या उससे ऊपर की पारी खेली. इस पारी के साथ ही रोहित शर्मा ने पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा. राहुल द्रविड़ ने वनडे क्रिकेट में 94 बार 50 प्लस स्कोर किए हैं. इसमें 12 शतक और 82 अर्धशतक हैं. रोहित शर्मा ने 33 शतक और 62 अर्धशतक लगाए हैं. भारत के लिए वनडे में रोहित शर्मा से ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर सचिन (145 बार) और विराट (131 बार) के नाम है.