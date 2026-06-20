IND vs AFG 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी शनिवार (20 जून) को दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने तीन मैचों की ODI सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. भारत अगर इस ODI मैच को जीत लेता है, तो वह इस सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 6 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 5 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है.
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे ODI मैच के लिए, BCCI ने हर्षित राणा को भारत की टीम में शामिल किया है, और ऐसी संभावना है कि दिल्ली का यह तेज गेंदबाज आज तीसरे वनडे मैच की प्लेइंग XI में शामिल हो सकता है. हर्षित राणा, जिन्होंने नवंबर 2024 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच से भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, उन्होंने आखिरी बार फरवरी 2026 में नवी मुंबई में टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच में भारतीय टीम के लिए खेला था. उस मैच में उन्हें चोट लग गई थी और वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे.
हर्षित राणा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकते हैं. अर्शदीप सिंह ने अब तक दोनों वनडे मैच खेले हैं और अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है. अर्शदीप सिंह ने बारिश से प्रभावित पहले वनडे में दो और दूसरे वनडे में तीन विकेट लिए. हालांकि, आगे एक व्यस्त इंटरनेशनल सीजन को देखते हुए, उन्हें तीसरे वनडे में आराम दिया जा सकता है, ताकि हर्षित राणा को मौका मिल सके.
तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने पहला वनडे खेला था और अपने चार ओवर के कोटे में दो विकेट लिए थे, लेकिन चोट के कारण दूसरे मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे. उनकी गैर-मौजूदगी में यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग XI में शामिल किया गया था, लेकिन ओपनर के तौर पर वह सिर्फ चार रन ही बना पाए. अगर रेड्डी फिट होते हैं, तो उनके टीम में जायसवाल की जगह लेने की उम्मीद है, जिससे कप्तान शुभमन गिल वापस ओपनिंग करने आ सकेंगे.
बुधवार (17 जून) को इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में कुलदीप यादव कोई विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन चेन्नई में स्पिन के अनुकूल हालात की उम्मीद को देखते हुए, उनके प्लेइंग XI में अपनी जगह बनाए रखने की संभावना है. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हर्ष दुबे को एक और मौका मिलता है या नहीं. विदर्भ के स्पिनर ने धर्मशाला में अपने वनडे डेब्यू पर तीन विकेट लिए थे, लेकिन दूसरे मैच की प्लेइंग XI से उन्हें बाहर कर दिया गया.
अगर चेन्नई वनडे के लिए उन पर विचार किया जाता है, तो गुरनूर बरार या प्रिंस यादव में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. हालांकि, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है. बैटिंग में भारतीय टीम मैनेजमेंट के किसी बदलाव की संभावना नहीं है. हालांकि, उप-कप्तान श्रेयस अय्यर से काफी उम्मीदें होंगी. अय्यर को अब तक खेले गए दोनों वनडे मैचों में अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वे उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए. इस महीने के आखिर में यूनाइटेड किंगडम जाने से पहले, जहां वे भारत के लिए T20I कप्तानी में डेब्यू करने वाले हैं, अय्यर कुछ रन बनाना चाहेंगे.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव.