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आज भारत की जीत पक्की? तीसरे दिन ही घुटने टेकने पर मजबूर होगा अफगानिस्तान, शुभमन गिल को करने होंगे ये काम

India vs Afghanistan One-off Test: मुल्लांपुर टेस्ट में शुभमन गिल की भारतीय टीम ने अफगानिस्तान पर अपना शिकंजा कस लिया है. पहली पारी में 564/8 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने और मानव सुथार के ऐतिहासिक डेब्यू स्पेल की बदौलत भारत अब एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है. जानें तीसरे दिन की जीत के लिए कप्तान शुभमन गिल किस तरह के प्लान के साथ उतर सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 08, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:08 AM IST
आज भारत की जीत पक्की? तीसरे दिन ही घुटने टेकने पर मजबूर होगा अफगानिस्तान, शुभमन गिल को करने होंगे ये काम
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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