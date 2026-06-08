आज भारत की जीत पक्की? तीसरे दिन ही घुटने टेकने पर मजबूर होगा अफगानिस्तान, शुभमन गिल को करने होंगे ये काम

India vs Afghanistan One-off Test: मुल्लांपुर की तपती गर्मी में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन के अंत तक खेल पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. बल्लेबाजी में तेजी और विपक्षी टीम द्वारा डीआरएस (DRS) के इस्तेमाल में की गई महंगी गलतियों ने दोनों पक्षों के बीच के अंतर को काफी बढ़ा दिया है. मैच के तीसरे दिन सोमवार (8 जून) यह मुकाबला एक ऐसे निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है जहां मेजबान टीम के पास जीत के सभी रास्ते खुले हैं
भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 564/8 के विशाल स्कोर पर घोषित की, जिसमें शुभमन गिल (126) और केएल राहुल (100) के शतकों का बड़ा योगदान रहा. इस घोषणा ने भारतीय गेंदबाजी इकाई को अनुभवहीन अफगान बल्लेबाजी लाइन-अप पर हमला करने के लिए पर्याप्त समय दिया. मेहमान टीम के पास रेड-बॉल क्रिकेट के अनुभव की कमी पारी की शुरुआत में ही साफ नजर आई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वे 113/5 पर संघर्ष कर रहे थे. अभी भी 451 रन पीछे चल रही अफगान टीम हार की कगार पर खड़ी है.
Stumps on Day
A fantastic bowling effort led by debutant Manav Suthar's wickets
We will begin Day 3 with #TeamIndia ahead by 451 runs
Scorecard https://t.co/Au50EfVM30#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BOIhdoFz8W
— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
अफगान टीम अभी भी 451 रन पीछे है, कप्तान शुभमन गिल का सुबह के सत्र में प्राथमिक लक्ष्य शेष पांच विकेटों को जल्द से जल्द समेटना होगा. पहली पारी समाप्त होने के बाद, भारत के पास फॉलो-ऑन लागू करने का विकल्प होगा. दोबारा बल्लेबाजी करके खेल को अंतिम दिनों तक खींचने के बजाय, गिल को मेहमान टीम को तुरंत फिर से बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहिए. अनुभवहीन टीम को लगातार दबाव में रखना ही आज मैच खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है.
A dream debut continues in whites
Wicket No. for Manav Suthar
Updates https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/29ugmUzVZl
— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
तेज गेंदबाजों की अच्छी शुरुआत के बाद डेब्यू करने वाले मानव सुथार ने दूसरी शाम को पूरी महफिल लूट ली. सुथार ने अपने टेस्ट करियर के पहले ही ओवर में विकेट लेकर 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और दिन का अंत 21 रन देकर 3 विकेट के साथ किया. जैसे-जैसे पिच पर दरारें बढ़ रही हैं, गिल को सुथार को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा. सुबह के सत्र में जल्दी स्पिन का आक्रमण निचले क्रम के बल्लेबाजों को लय में आने से रोक देगा.
पिच पर स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की पेस की अनदेखी नहीं की जा सकती. विपक्षी बल्लेबाज कड़ी लेंथ और अतिरिक्त उछाल के सामने स्पष्ट रूप से असहज दिखे हैं. गिल को अपने तेज गेंदबाजों को छोटे और आक्रामक स्पेल देने चाहिए, जिसमें बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बनाने वाले सटीक बाउंसर शामिल हों. यह रणनीतिक विविधता बल्लेबाजों को सुथार के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने से रोकेगी और विकेट के नए मौके पैदा करेगी.
कप्तान गिल को गेंदबाजों के रोटेशन को लेकर बेहद सटीक रहना होगा ताकि विपक्षी टीम पर दबाव का घेरा कभी कम न हो. रोटेशन के माध्यम से गेंदबाजों को तरोताजा रखकर भारत इस टेस्ट को तीसरे दिन ही समाप्त करने की कोशिश करेगा. पहली पारी में अब तक भारत के लिए मानव सुथार ने 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए हैं. अब देखना है कि गेंदबाजों को रोटेट करने से टीम इंडिया को फायदा मिलता है या नहीं.