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अफगानिस्तान का DRS ब्लंडर: कप्तान की जिद ने भारत को तोहफे में दिए 2 शतक, रिप्ले ने खोली पोल

India vs Afghanistan: मुल्लांपुर टेस्ट के दूसरे दिन भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की डीआरएस (DRS) गलतियां उन पर भारी पड़ीं. शुभमन गिल के 126 और ऋषभ पंत के 81 रनों की बदौलत भारत ने 564/8 पर पारी घोषित की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:56 PM IST
अफगानिस्तान का DRS ब्लंडर: कप्तान की जिद ने भारत को तोहफे में दिए 2 शतक, रिप्ले ने खोली पोल
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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