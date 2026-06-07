अफगानिस्तान का DRS ब्लंडर: कप्तान की जिद ने भारत को तोहफे में दिए 2 शतक, रिप्ले ने खोली पोल

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर में खेले जा रहे इकलौते टेस्ट के दूसरे दिन भी अफगानिस्तान की गलतियों का सिलसिला जारी रहा. भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित की, जिसमें कप्तान शुभमन गिल ने 126 रनों की शानदार पारी खेली. इससे पहले केएल राहुल ने शतक जड़ा था, जबकि साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने 81-81 रनों की पारी खेली थी
मैच के पहले दिन मेहमान टीम ने राहुल के खिलाफ डीआरएस (DRS) न लेकर एक बड़ी चूक की थी. राहुल ने अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद पर बल्ला लगाया था, लेकिन कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने रिव्यू नहीं लिया और राहुल ने 101 रन बना डाले. इसके बाद टीम ने दूसरे दिन भी ऐसी ही गलतियां दोहराईं और उसे खामियाजा भुगतना पड़ा.
Gill was OUT clearly or not?
Bowler had bowled, Done high appeal but Umpire didn't move, why?
Captain rush to Bowler side to take DRS but denied and time out also ended.
Akash Chopra Said Umpire should give OUT as simple during commentary, then what umpires are doing on… pic.twitter.com/XhLPwHGDVa
— Cricket Katta (@criketKatta) June 7, 2026
दूसरे दिन की शुरुआत में भी अफगानिस्तान ने वही गलतियां दोहराईं और वह भी एक नहीं बल्कि दो बार. 89वें ओवर में उमरजई की गेंद गिल के पैड पर लगी, लेकिन मैदानी अंपायर ने इसे 'नॉट आउट' दिया. गेंदबाज के जोर देने के बावजूद शाहिदी ने रिव्यू नहीं लिया क्योंकि उन्हें इनसाइड एज (बल्ले का अंदरूनी किनारा) का संदेह था. बाद में रिप्ले में स्पष्ट हुआ कि गेंद का बल्ले से कोई संपर्क नहीं था और अगर रिव्यू लिया जाता तो गिल साफ एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट होते.
These Afghanistan farmers don't even know when to take DRS pic.twitter.com/ro0TB0XEdG
— Maxi (@Maxi_targaryen) June 7, 2026
अगले ही ओवर में जिया उर रहमान ने लगभग ऋषभ पंत को चलता कर दिया था. खिलाड़ियों ने 'कैच बिहाइंड' की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया. स्लिप में खड़े रहमानुल्लाह गुरबाज को यकीन था कि उन्होंने बल्ले का किनारा लगने की आवाज सुनी है और उन्होंने रिव्यू का सुझाव दिया. हालांकि, शाहिदी ने एक बार फिर इसे ठुकरा दिया और रिप्ले ने पुष्टि की कि गेंद कीपर के पास जाने से पहले बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर गई थी.
इन मौकों को गंवाना अफगानिस्तान को बहुत महंगा पड़ा और भारत ने आसानी से 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया. इसके बाद उसने दूसरे दिन दूसरे सत्र में अपनी पारी को घोषित करने का फैसला किया. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन बनाए. मानव सुथार 28, मोहम्मद सिराज 22 और ध्रुव जुरेल 19 रन बनाकर आउट हुए. कुलदीप यादव ने नाबाद 9 रन बनाए. अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद सलीम सफी ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए.