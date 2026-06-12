IND vs AFG: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में 300 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. अब वनडे सीरीज का भी इंतजार खत्म हो चुका है. 13 जून को दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरेंगी. सभी फैंस रोहित शर्मा, विराट कोहली को इस सीरीज में एक्शन में देखने के लिए बेताब नजर आए, लेकिन विराट की इंजरी ने मजा किरकिरा कर दिया. हालांकि, रोहित शर्मा इस सीरीज में एक्शन में नजर आ सकते हैं. इस मुकाबले फैंस मोबाइल और टीवी पर कहां देख पाएंगे इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं.