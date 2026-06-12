IND vs AFG: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में 300 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. अब वनडे सीरीज का भी इंतजार खत्म हो चुका है. 13 जून को दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरेंगी. सभी फैंस रोहित शर्मा, विराट कोहली को इस सीरीज में एक्शन में देखने के लिए बेताब नजर आए, लेकिन विराट की इंजरी ने मजा किरकिरा कर दिया. हालांकि, रोहित शर्मा इस सीरीज में एक्शन में नजर आ सकते हैं. इस मुकाबले फैंस मोबाइल और टीवी पर कहां देख पाएंगे इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं.
विराट कोहली ही नहीं बल्कि इस सीरीज में हार्दिक पांड्या भी नजर नहीं आएंगे. विराट कोहली को यशस्वी जायसवाल ने रिप्लेस किया है जबकि हार्दिक की जगह नितीश कुमार रेड्डी को मिल सकता है. पहला मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा. ये सीरीज 13 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगी. इसके बाद टीम इंडिया के आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए उड़ान भरेगी.
India vs Afghanistan के बीच ODI सीरीज का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत और अफगानिस्तान के बीच ODI सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच ODI सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कैसे देखें?
अगर आप घर नहीं बाहर बैठकर भारत-अफगानिस्तान के बीच मुकाबलों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.
ये भी पढे़ं...
भारत-अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 13 जून को होगा. दूसरा 17 जून को दूसरा वनडे लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम होगा. इसके बाद सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 20 जून को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा.