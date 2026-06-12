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कहां और कैसे देखें IND vs AFG वनडे लाइव मैच? लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की पूरी जानकारी

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में 300 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. अब वनडे सीरीज का भी इंतजार खत्म हो चुका है. 13 जून को दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरेंगी. ये मुकाबला फैंस मोबाइल और टीवी पर कहां देख पाएंगे इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 12, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:38 PM IST
कहां और कैसे देखें IND vs AFG वनडे लाइव मैच? लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की पूरी जानकारी
Image Credit: India vs Afghanistan

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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