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ODI में अफगानिस्तान को हराना नहीं आसान, क्या होगा शुभमन-गंभीर का प्लान? ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!

India vs Afghanistan: टेस्ट में भले ही अफगानिस्तान ने भारत के सामने आसानी से घुटने टेक दिए. लेकिन 50-ओवर क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है. राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लौटने से टीम को और मजबूती मिलेगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 12, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:30 PM IST
ODI में अफगानिस्तान को हराना नहीं आसान, क्या होगा शुभमन-गंभीर का प्लान? ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!
Image Credit: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI?

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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