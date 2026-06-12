India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज की शुरुआत 13 जून (शनिवार) को होगी. पहला मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. इकलौते टेस्ट में अफगानिस्तान को धूल चटाने के बाद अब हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की नजर ODI सीरीज फतह करने पर होगी. अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया मैनेजमेंट जल्द से जल्द प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन को दुरुस्त करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया 3 स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांडया के बिना उतरेगी.