India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज की शुरुआत 13 जून (शनिवार) को होगी. पहला मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. इकलौते टेस्ट में अफगानिस्तान को धूल चटाने के बाद अब हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की नजर ODI सीरीज फतह करने पर होगी. अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया मैनेजमेंट जल्द से जल्द प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन को दुरुस्त करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया 3 स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांडया के बिना उतरेगी.
टेस्ट में भले ही अफगानिस्तान ने भारत के सामने आसानी से घुटने टेक दिए और शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. लेकिन 50-ओवर क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है. राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लौटने से टीम को और मजबूती मिलेगी.
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल जानते हैं कि ODI में उन्हें अफगानिस्तान से कड़ी टक्कर मिलने वाली है. ऊपर से विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, जिससे दबाव बाकी खिलड़ियों पर रहेगा. ऐसे ही मौके पर युवाओं को परखने का सही मौका भी है. टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाज प्रिंस यादव, स्पिनर हर्ष दुबे और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का टेस्ट लेने से पीछे नहीं हटेगी. वहीं, अगर भारत को ये मैच जीतना है तो अफगानिस्तान के स्पिनरों के खिलाफ समझदारी से खेलने की जरूरत होगी.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव
रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं. 3 में टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 2018 में एशिया कप में खेला गया एक मैच टाई हो गया था. अफगानिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ पहली जीत की तलाश है.