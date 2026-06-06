आज से IND vs AFG टेस्ट, 3 नंबर पर साई सुदर्शन की अग्निपरीक्षा, ये रही Live Streaming और Playing XI की डिटेल्स

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाले टेस्ट मैचों से भरे शेड्यूल के लिए तैयार की तरह है. टीम इंडिया इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान भी क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में भारत को कड़ी टक्कर देना चाहेगी. यह मैच भारतीय टीम के लिए अहम होगा, जो पिछले साल अपने घर में साउथ अफ्रीका से 0-2 से हारने के बाद अपना पहला टेस्ट खेलेगी.
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक महज एक टेस्ट मैच खेला गया है. टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच 8 साल पहले खेला था. यह टेस्ट मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था. भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को एक पारी और 262 रनों से अपने नाम किया था. यह टेस्ट मैच महज दो दिन में ही खत्म हो गया था. हालांकि, पिछले 8 वर्षों में अफगानिस्तान की टीम काफी मजबूत हुई है.
कुल मैच: 1
भारत जीता: 1
अफ़गानिस्तान जीता: 0
ड्रॉ: 0
टाई: 0
1. भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट कब खेला जाएगा?
भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट शनिवार, 6 जून से 10 जून तक खेला जाएगा.
2. भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट कहां खेला जाएगा?
भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में खेला जाएगा.
3. भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच का टॉस किस समय होगा?
भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का टॉस टेस्ट मैच के पहले दिन, यानी शनिवार को सुबह 9 बजे होगा.
4. भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की पहली गेंद किस समय फेंकी जाएगी?
भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच की पहली गेंद सुबह 9.30 बजे फेंकी जाएगी.
5. भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा.
6. भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान: अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शहीदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, अफसर जजई (विकेटकीपर), जियाउर रहमान शरीफी, कैस अहमद, बिलाल सामी, सेदिकुल्लाह अटल.
भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, देवदत्त पडिक्कल, मानव सुथार.
अफगानिस्तान: अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शहीदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, अफसर जजई (विकेटकीपर), शराफुद्दीन अशरफ, जियाउर रहमान शरीफी, कैस अहमद, बिलाल सामी, मोहम्मद सलीम साफी, नंगेलिया खरोटे, रहमानुल्लाह, सेदिकुल्लाह अटल, इकराम अलीखिल.