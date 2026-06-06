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आज से IND vs AFG टेस्ट, 3 नंबर पर साई सुदर्शन की अग्निपरीक्षा, ये रही Live Streaming और Playing XI की डिटेल्स

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज सुबह 9:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाले टेस्ट मैचों से भरे शेड्यूल के लिए तैयार की तरह है. टीम इंडिया इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 06, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:23 AM IST
आज से IND vs AFG टेस्ट, 3 नंबर पर साई सुदर्शन की अग्निपरीक्षा, ये रही Live Streaming और Playing XI की डिटेल्स

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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