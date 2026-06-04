IND vs AFG: मोहम्मद सिराज नहीं तो कौन? Playing XI में जगह लेने के लिए तैयार ये 2 खूंखार बॉलर

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से लेकर 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी खेली जाएगी. अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का खेलना संदिग्ध है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद सिराज काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके वर्कलोड को देखते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में टीम मैनेजमेंट उन्हें आराम दे सकती है. ऐसे में दो तेज गेंदबाज ऐसे हैं, जो भारत के लिए टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं.

1. आकिब नबी

जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में 6 जून से शुरू होने वाले इस एकमात्र टेस्ट मैच में भारत के लिए डेब्यू का मौका दिया जा सकता है. जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने 2025-2026 के रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान 10 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 12.57 की कातिलाना गेंदबाजी औसत के साथ सबसे ज्यादा 60 विकेट झटके थे. आकिब नबी ने इस दौरान 7 बार 5 विकेट हॉल झटके थे. आकिब नबी दाएं हाथ के बेहद खतरनाक तेज गेंदबाज हैं, ऐसे में उन्हें भारत के लिए टेस्ट डेब्यू का मौका दिया जा सकता है.

2. गुरनूर बराड़

गुरनूर बराड़ पंजाब के 6 फुट 5 इंच लंबे तेज गेंदबाज हैं. पंजाब के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने 2024-2025 के रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान 7 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 26 विकेट झटके थे. इस दौरान गुरनूर बराड़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बिहार के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने 14 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. गुरनूर बराड़ ने साल 2022 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. गुरनूर बराड़ ने अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 18 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27.30 की गेंदबाजी औसत के साथ 52 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 14 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है.गुरनूर बराड़ को अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में 6 जून से शुरू होने वाले इस एकमात्र टेस्ट मैच में भारत के लिए डेब्यू का मौका दिया जा सकता है.

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टीम इंडिया की तैयारी शुरू

भारतीय टेस्ट टीम न्यू चंडीगढ़ पहुंच गई है और उसने अफगानिस्तान के खिलाफ इस एकमात्र टेस्ट मैच के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है. कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई वाली इस टीम में उपकप्तान केएल राहुल, विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी शामिल हैं. यह मैच पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में मिली हार के बाद भारत का पहला टेस्ट मैच है. भारत और अफगानिस्तान के बीच यह अब तक का सिर्फ दूसरा टेस्ट मुकाबला होगा. इससे पहले 2018 में बेंगलुरु में हुए उनके पहले मुकाबले में भारत ने एक पारी और 262 रनों से जीत हासिल की थी.