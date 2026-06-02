अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में शुभमन गिल बनाएंगे ये 4 महारिकॉर्ड, महान बल्लेबाज जो रूट भी छूट जाएंगे पीछे

India vs Afghanistan: टीम इंडिया को IPL 2026 के बाद इस महीने अपनी ही धरती पर अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट मैच खेलना है. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इस महीने भारत के दौरे पर आएगी. 6 जून से लेकर 10 जून तक भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल 4 महारिकॉर्ड बना सकते है. आइए एक नजर डालते हैं, उन 4 महारिकॉर्ड पर:

1. टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन

शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे करने के करीब हैं. अफगानिस्तान के न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होने वाले इस टेस्ट मैच में अगर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल कम से कम 157 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लेंगे. शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में 43.07 की औसत से 2843 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 10 शतक और 8 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है.

2. साल 2026 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 1-1 शतक जड़ने में कामयाब रहते हैं, तो वह साल 2026 में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. शुभमन गिल इसी के साथ ही जो रूट, स्टीव स्मिथ और मुश्फिकुर रहीम जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने साल 2026 में अभी तक 1-1 शतक ठोके हैं.

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3. कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

शुभमन गिल ने भारत के टेस्ट कप्तान के तौर पर अभी तक 5 शतक ठोके हैं. अगर वह अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 1-1 शतक ठोक देते हैं, तो वह बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. सचिन तेंदुलकर ने भारत के कप्तान के तौर पर 7 टेस्ट शतक ठोके थे.

4. टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान 1000 रन

शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए कप्तान के तौर पर 8 टेस्ट मैचों की 14 पारियों में 79.17 की औसत से 950 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक कप्तान के तौर पर 5 शतक और 1 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है. शुभमन गिल अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट में कम से कम 50 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन जाएंगे. शुभमन गिल इस मामले में सुनील गावस्कर के महारिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. सुनील गावस्कर ने बतौर भारतीय कप्तान सबसे तेज 15 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे.