IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में तबाही मचा सकते हैं ये 5 क्रिकेटर्स, अकेले दम पर मैच पलटने में माहिर

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी. दोनों देशों के बीच इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीनों ही मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. भारत के पास अफगानिस्तान के खिलाफ इस T20I सीरीज के लिए कई मजबूत खिलाड़ी हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, रवि बिश्नोई और नीतीश कुमार रेड्डी पर खास नजर रहेगी. किसी के सामने फॉर्म साबित करने की चुनौती है, तो किसी के पास टीम में अपनी जगह मजबूत करने का मौका. इन 5 भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सीरीज का रुख बदल सकता है.
15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर भारतीय T20I टीम का हिस्सा हैं. इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में खेलने के बाद अब उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ भी मौका मिला है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर फैंस से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक की नजरें रहेंगी. सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि वैभव सूर्यवंशी अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों का सामना किस अंदाज में करते हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी T20I मैच में उन्होंने 81 रन की शानदार पारी खेलकर अपने टैलेंट का ट्रेलर दिखाया है. इसके अलावा दलीप ट्रॉफी में भी वह अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी से एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी.
लंबे ब्रेक के बाद जसप्रीत बुमराह की भारतीय T20I टीम में वापसी हुई है. यही वजह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा. जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. जसप्रीत बुमराह अपनी लय में लौटते हैं तो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनकी सटीक यॉर्कर, गति में बदलाव और डेथ ओवरों में गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है.
संजू सैमसन के लिए यह सीरीज खुद को दोबारा साबित करने का बड़ा मौका हो सकती है. आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज में वह सिर्फ 5 रन बना सके थे. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दो मुकाबलों में उनके बल्ले से 28 रन ही निकले थे. ऐसे प्रदर्शन के बाद संजू पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा. वह अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी खेलकर टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीतना चाहेंगे. अगर संजू का बल्ला चल पड़ा, तो वह टीम इंडिया के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं.
रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I सीरीज में गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने विकेट लेने के साथ-साथ अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव भी बनाया और रन रोकने में कामयाब रहे. अब घरेलू परिस्थितियों में अफगानिस्तान के खिलाफ बिश्नोई से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी गुगली और तेज लेग स्पिन काफी अहम साबित हो सकती है. यह सीरीज बिश्नोई के लिए T20I टीम में अपनी जगह और मजबूत करने का मौका भी होगी.
हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी के पास खुद को बतौर ऑलराउंडर साबित करने का शानदार मौका है. बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में योगदान देने की उनकी क्षमता टीम इंडिया के लिए उपयोगी साबित हो सकती है. इंजरी से वापसी के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन भी खास रहेगा. अगर नीतीश बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं, तो वह भारतीय T20 टीम में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकते हैं.