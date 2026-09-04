जसप्रीत बुमराह के फिटनेस टेस्ट पर नजर, प्रिंस यादव बैकअप के तौर पर तैयार, कहीं हो न जाए बड़ी अनहोनी?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 13 सितंबर से शुरू होने वाली है. घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ इस T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, हालांकि उनका सेलेक्शन फिटनेस पर निर्भर करता है. भारतीय टीम मैनेजमेंट जसप्रीत बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. ऐसे में सेलेक्टर्स ने प्रिंस यादव को संभावित बैकअप के तौर पर चुना है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सितंबर को नई दिल्ली में भारतीय टीम के इकट्ठा होने से पहले इस हफ्ते जसप्रीत बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा का मैच सिमुलेशन टेस्ट होगा. BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के भविष्य, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, वीवीएस लक्ष्मण और अन्य चीजों पर अपडेट दिया. BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की BCCI मेडिकल टीम ने पिछले हफ्ते सेलेक्टर्स के साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी, जिसमें बताया गया था कि ये चारों खिलाड़ी क्लीनिकली फिट हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैचों में उनका आकलन किया जाना है.'
सूत्र ने कहा, 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ने 4-9 सितंबर के बीच मैच तय किए हैं. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) को भरोसा है कि ये चारों खिलाड़ी अफगानिस्तान सीरीज के लिए तैयार हो जाएंगे.' प्रिंस यादव ने जून में घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्हें भी 25 जुलाई को जिम्बाब्वे में दूसरे T20I मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी. पता चला है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है और वे सेलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं. प्रिंस यादव इस साल के IPL के बाद से T20I में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सेलेक्टर्स उन्हें भविष्य के लिए एक अहम खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं.
सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट चाहते हैं कि न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट-क्लास मैच में खेलने का मौका मिले. जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल नवंबर में गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद से कोई रेड-बॉल मैच नहीं खेला है. जुलाई में इंग्लैंड में दो ODI मैचों के बाद घुटने में चोट लगने से पहले उन्होंने सिर्फ T20 क्रिकेट खेला था. एक सूत्र ने कहा, 'फिटनेस की वजह से उन्हें टेस्ट मैच छोड़ने पड़ रहे हैं. यह पक्का करना जरूरी है कि न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में उतरने से पहले उनका घुटना फर्स्ट-क्लास मैच का बोझ झेल सके. यह देखना होगा कि क्या वह न्यूजीलैंड में रणजी ट्रॉफी का मैच खेलते हैं या इंडिया 'A' के लिए फर्स्ट-क्लास मैच खेलते हैं. अक्टूबर में घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I सीरीज के लिए उन्हें आराम दिए जाने की संभावना है, लेकिन न्यूजीलैंड में 'A' टीम के मैच वहां होने वाली ODI सीरीज के साथ ही होंगे.'