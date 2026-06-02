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Hindi Newsक्रिकेटअफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कैसी होगी भारत की Playing XI? कप्तान शुभमन गिल इन क्रिकेटर्स को कर सकते हैं बाहर

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कैसी होगी भारत की Playing XI? कप्तान शुभमन गिल इन क्रिकेटर्स को कर सकते हैं बाहर

IPL 2026 के खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया को इस महीने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जून को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 02, 2026, 07:13 AM IST
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अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में कैसी होगी भारत की Playing XI? कप्तान शुभमन गिल इन क्रिकेटर्स को कर सकते हैं बाहर

IPL 2026 के खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया को इस महीने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जून को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से 4 क्रिकेटर्स का पत्ता कट सकता है. सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन क्या होगी?

टॉप ऑर्डर

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. शुभमन गिल के साथ विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं. तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाले विराट कोहली के कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी होगी. विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ही इस वनडे इंटरनेशनल सीरीज में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.

मिडिल ऑर्डर

श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मिडिल ऑर्डर को वह गहराई देंगे, जिसकी भारत को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, खासकर बीच के ओवरों में. स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन में चुना जा सकता है. वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी में भारत को मजबूती देंगे. लोअर ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या 'मेन इन ब्लू' के लिए बेहद जरूरी होंगे. हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाजी भी करेंगे.

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स्पिन गेंदबाजी यूनिट

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में कुलदीप यादव भारत के मेन स्पिनर होंगे, जिन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ही स्पिन गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए कहर मचाएंगे.

तेज गेंदबाजी यूनिट

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान प्लेइंग इलेवन में प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा की तिकड़ी तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभाल सकते हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

वनडे सीरीज में इन प्लेयर्स का कट सकता है पत्ता

ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में बेंच पर बैठे नजर आ सकते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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