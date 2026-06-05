2018 vs 2026: रहाणे की कप्तानी से शुभमन गिल के दौर तक, 8 साल बाद सिर्फ एक योद्धा आज भी मैदान पर मौजूद

India vs Afghanistan Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार (6 जून) को टेस्ट मैच की शुरुआत होगी. यह इकलौतार टेस्ट मैच केवल रेड-बॉल लय हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के उस चक्र का गवाह है जहां टीमें पूरी तरह बदल जाती हैं. यह स्टेडियम भारत का 31वां टेस्ट वेन्यू बनने जा रहा है. दोनों देश दूसरी बार क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में आमने-सामने होने वाले हैं. पिछली बार 2018 में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला गया था. वह अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट मैच था.

अगर हम जून 2018 में अफगानिस्तान के पहले टेस्ट मैच के स्कोरकार्ड पर नजर डालें, तो एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आती है.उस समय की भारतीय प्लेइंग इलेवन में से आज के स्क्वॉड में केवल एक खिलाड़ी केएल राहुल मौजूद हैं. बाकी सभी दिग्गज खिलाड़ी, चाहे वो सलामी जोड़ी हो या अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण, अब इस सेटअप का हिस्सा नहीं हैं. कुछ संन्यास ले चुके हैं तो कुछ टीम से बाहर हैं. राहुल आज की युवा टीम और पुराने दौर के बीच एकमात्र मजबूत कड़ी बनकर खड़े हैं.

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The red ball grind Snapshots from #TeamIndia's solid training session ahead of the #INDvAFG Test@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/FAoqPshT8K — BCCI (@BCCI) June 4, 2026

टीम इंडिया में बड़ा बदलाव

2018 और 2026 के बीच का अंतर भारतीय क्रिकेट में आए 'जेनरेशनल शिफ्ट' को साफ दिखाता है. जहां 2018 में कप्तानी अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी, वहीं अब कमान शुभमन गिल के पास है. शिखर धवन, मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा जैसे स्तंभ अब टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. यहां तक कि रवींद्र जडेजा जैसे स्पिन दिग्गज भी इस मैच का हिस्सा नहीं हैं, जिससे मानव सुथार और हर्ष दुबे जैसे युवाओं के लिए रास्ते खुले हैं.

किस-किस ने लिया संन्यास?

उस मैच की प्लेइंग इलेवन में विजय, धवन, राहुल, पुजारा और रहाणे के अलावा दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, इशांत शर्मा और उमेश यादव भी थे. इनमें से विजय, धवन, पुजारा, कार्तिक और अश्विन संन्यास ले चुके हैं. बाकियों को अभी भी टेस्ट खेलने का इंतजार है.

अफगानिस्तान की टीम में कितने बदलाव?

अफगानिस्तान की बात करें तो उसकी प्लेइंग-11 के दो खिलाड़ी मौजूदा टीम के सदस्य हैं. बल्लेबाज रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी इस बार टीम में हैं. इनमें से शाहिदी के हाथों में टीम की कमान है. मोहम्मद शहजाद, जावेद अहमदी, अफसर जजई, असगर अफगान, मोहम्मद नबी, यामिन अहमदजई, मुजीब उर रहमान और वफादार मोमांद इस बार टीम का हिस्सा नहीं हैं.

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युवा टीम के लिए राहुल का अनुभव संजीवनी

अब टीम में केएल राहुल की भूमिका सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं, बल्कि टीम के मार्गदर्शक की हो गई है. 2018 में अफगानिस्तान के खिलाफ 54 रनों की पारी खेलने वाले राहुल एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके पास इस टीम के खिलाफ खेलने का अनुभव है. जब 6 जून को मुल्लांपुर में पहली गेंद फेंकी जाएगी, तो अफगानिस्तान के सामने एक बिल्कुल नई 'ब्लू वॉल' होगी, लेकिन केएल राहुल के लिए यह अपनी निरंतरता साबित करने का एक और पुराना इम्तिहान होगा.

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भारत-अफगानिस्तान टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, सलीम सफी.