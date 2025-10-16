Advertisement
trendingNow12964138
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, सामने आई पहले वनडे की पिच की फोटो, कभी पार नहीं हुआ 260 रन का आंकड़ा

India vs Australia 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर यानी रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. रविवार को होने वाले इस वनडे इंटरनेशनल मैच से पहले पर्थ की पिच की फोटो तेजी वायरल हो रही है. बता दें कि पर्थ की पिच पर टीम इंडिया को चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना पड़ सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 16, 2025, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs AUS: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, सामने आई पहले वनडे की पिच की फोटो, कभी पार नहीं हुआ 260 रन का आंकड़ा

India vs Australia 1st ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर यानी रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. रविवार को होने वाले इस वनडे इंटरनेशनल मैच से पहले पर्थ की पिच की फोटो तेजी वायरल हो रही है. बता दें कि पर्थ की पिच पर टीम इंडिया को चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना पड़ सकता है.

टीम इंडिया के लिए बुरी खबर

पर्थ की इस पिच पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां तेज गेंदबाजों का दबदबा रहता है. पर्थ की इस पिच पर एक्स्ट्रा पेस और बाउंस मिलेगा, जिससे तेज गेंदबाज बहुत घातक साबित होंगे. वहीं, रात के समय फ्लडलाइट्स की रोशनी के नीचे बल्लेबाजी के दौरान यहां बल्लेबाजों की असली परीक्षा होगी. टीम इंडिया पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम का रिकॉर्ड

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में अभी तक कुल 3 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. ये सभी 3 मुकाबले लो-स्कोरिंग हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा है. हैरानी की बात ये रही कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में कभी कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं जीत पाई है. 28 जनवरी 2018 को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पहली बार कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भिड़ंत हुई थी. इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम 47.4 ओवर में 259 रन पर ऑल आउट हो गई. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.2 ओवर में 247 रन पर ढेर हो गई और 12 रन से मैच हार गई.

कभी पार नहीं हुआ 260 रन का आंकड़ा

4 नवंबर 2018 को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम ने दूसरी बार किसी वनडे इंटरनेशनल मैच की मेजबानी की. इस बार ऑस्ट्रेलिया के सामने साउथ अफ्रीका की चुनौती थी. ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वनडे इंटरनेशनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.1 ओवर में 152 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने 29.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 153 रन बनाते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली. 6 साल के गैप के बाद इस मैदान पर एक बार फिर 10 नवंबर 2024 को किसी वनडे इंटरनेशनल मैच का आयोजन हुआ.

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को धो डाला था

10 नवंबर 2024 को खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 31.5 ओवर में 140 रन पर ऑलआउट हो गई थी. जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 26.5 ओवर में 2 विकेट खोकर 143 रन बनाते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज कर ली. कुल मिलाकर इस मैदान पर गेंदबाजों का बोलबाला रहा है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को होने वाला पहला वनडे मैच भी लो-स्कोरिंग हो सकता है. भारत ने नवंबर 2024 में पिछले साल पर्थ के इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज का टेस्ट मैच 295 रन से जीता था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

Trending news

17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन