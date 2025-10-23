विराट कोहली आज बनाएंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड! 148 साल में पहली बार होगा ये करिश्मा

Virat Kohli: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज सुबह 9:00 बजे से एडिलेड में खेला जाएगा. पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है. दूसरा वनडे मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. भारत को सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना होगा. भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से केवल एक कदम ही दूर हैं. 148 साल के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा. विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के साथ ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देंगे.

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से एक कदम दूर विराट कोहली

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में विराट कोहली अगर शतक जड़ देते हैं, तो वह एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे. विराट कोहली के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 51 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. ऐसे में अगर विराट कोहली एक और शतक जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 52 सेंचुरी जमाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. बता दें कि सचिन तेंदुलकर 51 शतकों के साथ फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जमाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर काबिज हैं.

सचिन तेंदुलकर भी छूट जाएंगे पीछे

वहीं, विराट कोहली 51 शतकों के साथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जमाने वाले बल्लेबाज हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट के दो बड़े फॉर्मेट (टेस्ट और ODI) में 51-51 शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली इस वक्त बराबरी पर खड़े हुए हैं. विराट कोहली हालांकि एक शतक और जड़ते ही सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट (ODI) में सबसे ज्यादा 52 सेंचुरी जमाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. विराट कोहली (भारत) - 51 शतक

2. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 49 शतक

3. रोहित शर्मा (भारत) - 32 शतक

4. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 30 शतक

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 28 शतक

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक

2. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 45 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक

4. जो रूट (इंग्लैंड) - 39 शतक

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 124 मैचों में 5 शतक

2. रोहित शर्मा (भारत) - 159 मैचों में 5 शतक

3. फिल साल्ट (इंग्लैंड) - 47 मैचों में 4 शतक

4. सूर्यकुमार यादव (भारत) - 90 मैचों में 4 शतक

5. डैरियस विसेर (समोआ) - 16 मैचों में 3 शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 34,357 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा का नाम आता है. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,016 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल 27,599 रन बनाने का रिकॉर्ड है. विराट कोहली अगर 418 रन बना लेते हैं, तो वह कुमार संगकारा को पछाड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे. विराट कोहली 418 रन बनाने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 28,017 रन पूरे कर लेंगे. इस मामले में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा से आगे निकल जाएंगे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 34357 रन

2. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 28016 रन

3. विराट कोहली (भारत) - 27599 रन

4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 27483 रन

5. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 25957 रन

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 100 शतक

2. विराट कोहली (भारत) - 82 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक

4. कुमार संगाकारा (श्रीलंका) - 63 शतक

5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 62 शतक

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल

दूसरा वनडे मैच - 23 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, एडिलेड

तीसरा वनडे मैच - 25 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, सिडनी