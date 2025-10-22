एडिलेड में इतिहास रचने उतरेंगे विराट कोहली, 4 महारिकॉर्ड निशाने पर, 6000 का जादुई माइलस्टोन सिर्फ 2 कदम दूर

India vs Australia 2nd ODI, Virat Kohli: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. यह मैच टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए बेहद खास होने वाला है. भले ही वो पर्थ में खेले गए पहले वनडे में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे, लेकिन एडिलेड की पिच पर उनका रिकॉर्ड गवाही देता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है. अगर कोहली का बल्ला चला तो एडिलेड वनडे कई नए रिकॉर्ड्स का गवाह बनेगा. इस मैदान पर कोहली एक दो नहीं बल्कि 4 बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं.

एडिलेड के मैदान पर विराट बना सकते हैं ये 4 खास रिकॉर्ड

1. 25 रन बनाते ही बनेगा नया इतिहास

विराट कोहली के पास एडिलेड में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. अगर वह दूसरे वनडे में 25 रन और बना लेते हैं, तो एडिलेड ओवल पर 1000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे. इस वक्त उनके नाम इस मैदान पर 17 पारियों में 975 रन दर्ज हैं.

2. चेज किंग बनने से सिर्फ 2 रन दूर

कोहली का नाम वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे सफल बल्लेबाजों में शुमार है.अब वो 6000 का ऐतिहासिक आंकड़ा छूने सिर्फ 2 रन दूर हैं. ये रिकॉर्ड अब तक किसी भी बैटर ने नहीं बनाया है. कोहली ने चेज करते हुए 107 मैचों की 101 पारियों में 88.20 की औसत से 5998 रन बनाए हैं, जिनमें 24 शतक और 26 फिफ्टी शामिल हैं. लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अभी सचिन तेंदुलकर (5490 रन) के नाम है. कोहली यह आंकड़ा बहुत पीछे छोड़ चुके हैं.

3. एडिलेड में सबसे ज्यादा शतक लगाने का मौका

विराट कोहली एडिलेड ओवल पर अब तक वनडे में दो शतक जड़ चुके हैं. अगर वह तीसरा शतक लगाते हैं, तो वे इस मैदान पर वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल वे इंग्लैंड के ग्रीम हिक, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और मार्क वॉ के साथ बराबरी पर हैं, जिनके नाम भी दो-दो शतक हैं.

4. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतकों का नया मुकाम

एडिलेड में कोहली अब तक तीनों फॉर्मेट मिलाकर पांच इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं. अगर वह एक और शतक बनाते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर किसी एक मैदान में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे. इस वक्त वह इंग्लैंड के दिग्गज जैक हॉब्स के बराबर हैं, जिन्होंने मेलबर्न में पांच शतक लगाए थे. अब देखना होगा कि कोहली यह कमाल कर पाते हैं या नहीं.

एडिलेड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बैटर

एडिलेड ओवल के मैदान पर जिन विदेशी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उनमें विराट कोहली नंबर एक पर काबिज हैं. उनके बाद ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स जैसे दिग्गजों का नाम है. कोहली इस मैदान पर तीनों फॉर्मेट की 17 पारियों में 975 रन कर चुके हैं.

विराट कोहली- 975 रन (17 पारियां)

ब्रायन लारा- 940 रन (15 पारियां)

विव रिचर्ड्स- 905 रन (19 पारियां)

गॉर्डन ग्रीनिज- 674 रन (15 पारियां)

डेसमंड हेन्स- 625 रन (21 पारियां)

एडिलेड में कोहली का रिकॉर्ड कैसा है?

एडिलेड ओवल विराट कोहली के लिए किसी होम ग्राउंड से कम नहीं. यहां उन्होंने अब तक तीनों फॉर्मेट मिलाकर 12 मैच खेले हैं और खूब रन बरसाए हैं.

टेस्ट - 5 मैचों में 52.70 की औसत से 527 रन किए हैं, जिनमें 3 शतक और 1 फिफ्टी शामिल है.

- 5 मैचों में 52.70 की औसत से 527 रन किए हैं, जिनमें 3 शतक और 1 फिफ्टी शामिल है. वनडे - 4 मैचों में 61 की औसत से 244 रन बनाए, जिनमें 2 शानदार शतक शामिल हैं.

- 4 मैचों में 61 की औसत से 244 रन बनाए, जिनमें 2 शानदार शतक शामिल हैं. टी20I- 3 पारियों में 204 की औसत से 204 रन किए हैं, जिसमें 3 फिफ्टी शामिल हैं.

