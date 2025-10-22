एडिलेड में इतिहास रचने उतरेंगे विराट कोहली, 4 महारिकॉर्ड निशाने पर, 6000 का जादुई माइलस्टोन सिर्फ 2 कदम दूर

Virat Kohli records in Adelaide: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड के ओवल में होना है. यह मैदान विराट कोहली के लिए हमेशा लकी रहा है. यहां उनकी बल्लेबाजी का अंदाज अलग ही होता है. पर्थ में मिली नाकामी को वह एडिलेड में एक बड़ी पारी से भुलाना चाहेंगे. अगर कोहली का बल्ला चला, तो उनके नाम कई नए रिकॉर्ड जुड़ते देखने को मिल सकते हैं.
India vs Australia 2nd ODI, Virat Kohli: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. यह मैच टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए बेहद खास होने वाला है. भले ही वो पर्थ में खेले गए पहले वनडे में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे, लेकिन एडिलेड की पिच पर उनका रिकॉर्ड गवाही देता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है. अगर कोहली का बल्ला चला तो एडिलेड वनडे कई नए रिकॉर्ड्स का गवाह बनेगा. इस मैदान पर कोहली एक दो नहीं बल्कि 4 बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं.
विराट कोहली के पास एडिलेड में एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. अगर वह दूसरे वनडे में 25 रन और बना लेते हैं, तो एडिलेड ओवल पर 1000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे. इस वक्त उनके नाम इस मैदान पर 17 पारियों में 975 रन दर्ज हैं.
एडिलेड में कोहली अब तक तीनों फॉर्मेट मिलाकर पांच इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं. अगर वह एक और शतक बनाते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर किसी एक मैदान में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे. इस वक्त वह इंग्लैंड के दिग्गज जैक हॉब्स के बराबर हैं, जिन्होंने मेलबर्न में पांच शतक लगाए थे. अब देखना होगा कि कोहली यह कमाल कर पाते हैं या नहीं.
एडिलेड ओवल के मैदान पर जिन विदेशी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उनमें विराट कोहली नंबर एक पर काबिज हैं. उनके बाद ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स जैसे दिग्गजों का नाम है. कोहली इस मैदान पर तीनों फॉर्मेट की 17 पारियों में 975 रन कर चुके हैं.
एडिलेड ओवल विराट कोहली के लिए किसी होम ग्राउंड से कम नहीं. यहां उन्होंने अब तक तीनों फॉर्मेट मिलाकर 12 मैच खेले हैं और खूब रन बरसाए हैं.
