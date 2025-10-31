मेलबर्न में 9 साल पहले भारत ने तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का घमंड, आखिरी बार विराट-रोहित ने कंगारुओं के जबड़े से छीनी थी जीत

India vs Australia 2nd T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. यह टी20 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा. ICC रैंकिंग में भारत दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पलड़ा भारी है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 33 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 11 मैच जीतने में कामयाब रही है. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं.

मेलबर्न में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड

अगर हम सिर्फ T20I मैचों की बात करें, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया MCG में चार बार आमने-सामने हुए हैं, जिसमें से भारत ने दो मैच जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को MCG में केवल एक बार हराया है. भारत 9 साल बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर जीत दर्ज करने के लिए तैयार है. टीम इंडिया ने इससे पहले 29 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत हासिल की थी. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली (नाबाद 59) और रोहित शर्मा (60) की बदौलत जीत दर्ज की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत का ओवरऑल रिकॉर्ड

इस मैदान पर भारतीय पुरुष टीम ने अब तक 6 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत ने मेलबर्न में अब तक चार टी20 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक ही मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा. इनके अलावा, एक मैच बेनतीजा रहा. आइए, इन सभी मुकाबलों के बारे में जानते हैं.

1. 1 फरवरी 2008: टीम इंडिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. भारत ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां सिर्फ एक ही बार टी20 मैच गंवाया है. इस मुकाबले में भारतीय टीम महज 74 रन पर सिमट गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 11.2 ओवरों में 9 विकेट बाकी रहते मैच अपने नाम किया.

2. 3 फरवरी 2012: भारत को इस मैदान पर पहली जीत साल 2012 में मिली. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 131 रन पर समेटकर 19.4 ओवरों में 8 विकेट बाकी रहते मैच अपने नाम कर लिया.

3. 29 जनवरी 2016: भारत ने इस मुकाबले में विराट कोहली (नाबाद 59) और रोहित शर्मा (60) की बदौलत 3 विकेट खोकर 184 रन बनाए. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी. टीम इंडिया ने 27 रन से जीत दर्ज की.

4. 23 नवंबर 2018: टीम इंडिया ने इस मैच में बारिश के बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी में 19 ओवर फेंके गए, जिसमें मेजबान टीम ने 7 विकेट खोकर 132 रन बनाए, लेकिन बारिश के चलते भारत को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. यह मैच रद्द हुआ.

5. 23 अक्टूबर 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 के इस हाईवोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर रोमांचक जीत दर्ज की थी. भारत ने पाकिस्तान को 159/8 के स्कोर पर रोका. इसके बाद टीम इंडिया ने मैच की अंतिम गेंद पर 4 विकेट से जीत हासिल की.

6. 6 नवंबर 2022: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 71 रन से जीत दर्ज करते हुए इस मैदान पर जीत का चौका लगाया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 186 रन बनाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे 17.2 ओवरों में 115 रन पर सिमट गया.