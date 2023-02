Ind Vs Aus: इस भारतीय खिलाड़ी ने बीच मैदान कर दी ऐसी हरकत, दर्द से कराह उठे मोहम्मद शमी, वीडियो वायरल

Team India: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जा रहा है. भारतीय स्पिनर्स ने तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाया ही है लेकिन दिल्ली टेस्ट में मोहम्मद शमी ने कंगारुओं की फजीहत कर दी. भारत के लिए उन्होंने 60 रन देकर 4 विकेट झटके. मैच के पहले ही दिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को 263 रनों पर समेट दिया. स्टंप्स तक टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 21 रन बना लिए हैं.

लेकिन मैदान पर मोहम्मद शमी से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. दरअसल 75वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने नाथन लॉयन की गिल्लियां बिखेर दीं. सभी खिलाड़ी सेलिब्रेट करने के लिए जमा हो जाते हैं. तभी पीछे से आकर रविचंद्रन अश्विन मोहम्मद शमी के कान को मरोड़ देते हैं. इसके बाद मोहम्मद शमी दर्द से करहाते नजर आते हैं. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Mohammad Shami gets Bowled Lyon for 10 - Australia now 9 down.#INDvsAUS #INDvAUS #BGT2023 #AUSvIND #INDvsAUSTest #IPL2023 pic.twitter.com/t4KxKMuW5D

— Women's Premier League (WPL) #WPL2023 (@wpl2023) February 17, 2023