Hindi Newsक्रिकेट

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 25, 2025, 06:26 AM IST
IND vs AUS: दांव पर इज्जत, सिडनी में भारत का डरावना रिकॉर्ड, 3-0 से बचने के लिए रचना होगा इतिहास

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में आज सुबह 9:00 बजे से तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. पर्थ और एडिलेड में भारत पहले दो मैच हारकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पहले ही गंवा चुका है. टीम इंडिया तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-2 से पीछे है. भारत पर अब 3-0 से व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. अब सिडनी में तीसरा और आखिरी वनडे मैच जीतकर शुभमन गिल की टीम के पास अपनी इज्जत बचाने का मौका है.

सिडनी में भारत का डरावना रिकॉर्ड

सिडनी में भारत का रिकॉर्ड डरावना है. सिडनी में भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं है. भारतीय टीम ने सिडनी में 21 वनडे खेले हैं. इसमें सिर्फ 5 मैचों में टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है. बाकी 16 मैच भारतीय टीम हारी है. 5 जीते हुए मैचों में 3 मैच दूसरी टीमों के खिलाफ आए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए 18 मैचों में सिर्फ 2 जीत ही भारत को मिली है, 16 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. भारत ने सिडनी में अपना आखिरी वनडे 2016 में जीता था.

सिडनी की पिच का मिजाज

सिडनी की पिच को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है. 2016 के बाद से इस मैदान पर हुए 9 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विजेता रही है. भारतीय टीम इस सीरीज में निराशाजनक बल्लेबाजी के दौर से गुजर रही है. विराट कोहली और शुभमन गिल शुरुआती दोनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं. केएल राहुल का भी यही हाल है. पहले मैच में फ्लॉप रहने के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने दूसरे वनडे में अर्धशतक लगाते हुए फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं.

गिल-विराट से बड़ी पारी की उम्मीद

सिडनी में भी कोच गौतम गंभीर इन दोनों बल्लेबाजों के साथ-साथ गिल-विराट और राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद करेंगे. भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड सिडनी में बेहतरीन है. वह इस मैदान पर भारत के सबसे सफल बल्लेबाज हैं और 5 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 333 रन बना चुके हैं. रोहित अपने रिकॉर्ड को आज और बेहतर करने की कोशिश करेंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 154 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 86 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा रहे हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs Aus

