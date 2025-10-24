तीसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए विलेन बन जाएगी बारिश? सिडनी के मौसम को लेकर सामने आ गया बड़ा अपडेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में कल सुबह 9:00 बजे से तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. पर्थ और एडिलेड में भारत पहले दो मैच हारकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज पहले ही गंवा चुका है. टीम इंडिया तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-2 से पीछे है. भारत पर अब 3-0 से व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है. अब सिडनी में तीसरा और आखिरी वनडे मैच जीतकर शुभमन गिल की टीम के पास अपनी इज्जत बचाने का मौका है.
तीसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए विलेन बन जाएगी बारिश?
सिडनी के मौसम को लेकर अचानक बड़ा अपडेट सामने आया है. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान सिडनी में आसमान साफ रहने की उम्मीद है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मैच के दौरान बारिश न होने का अनुमान है और तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सिडनी में ह्यूमिडिटी 56 से 69 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है. सिडनी में दिन चढ़ने के साथ हवा धीरे-धीरे तेज होती जाएगी.
चिंता की कोई बात नहीं
बता दें कि पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में बारिश का असर पड़ा था. दूसरे वनडे से पहले एडिलेड में भी बारिश हुई थी. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में मौसम संबंधी कोई चिंता नहीं होगी. सिडनी में यह महीना काफी गर्म रहा है. सिडनी में 22 अक्टूबर को तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया था, जैसा कि सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने बताया था. हालांकि, शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए मौसम बेहतरीन रहेगा.
पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा
टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पिछले 9 वनडे मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 154 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 86 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा रहे हैं.