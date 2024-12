बारिश के बीच हरी पिच पर फिसले भारतीय बल्लेबाज, अब टेस्ट बचाने की आई नौबत, गाबा में ऋषभ पंत भी फेल

India vs Australia Highlights: एडिलेड के बाद ब्रिस्बेन में भी भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा. पूरे दिन बारिश की आंखमिचौली चलती रही. इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने भारतीय बल्लेबाजों की असमर्थता के कारण टीम बैकफुट पर आ गई है. तीसरे दिन स्टंप के समय टीम इंडिया का स्कोर पहली पारी में 51/4 रहा. इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 445 रन पर सिमट गई. भारत अभी भी पहली पारी में 394 रन से पीछे है.

बुमराह ने चटकाए 6 विकेट

दूसरे दिन स्टीव स्मिथ (101 रन) और ट्रैविस हेड (152 रन) के शतकों के बाद एलेक्स कैरी ने 88 गेंदों पर 70 रन की मनोरंजक पारी खेली और ऐसे स्कोर की नींव रखी जो भारतीय पहली पारी के 14 ओवरों में ही काफी लग रहा था. पहली पारी में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 76 रन देकर 6 विकेट चटकाए. केएल राहुल (33 रन) को छोड़कर भारत के शीर्ष क्रम के किसी भी बल्लेबाज ने लड़ने का जज्बा नहीं दिखाया. ऋषभ पंत 9, यशस्वी जायसवाल 4, विराट कोहली 3 और शुभमन गिल 1 रन बनाकर आउट हुए.

The play has been called off due to bad light and it will be Stumps on Day 3 in Brisbane.#TeamIndia 51/4 in the 1st innings

Scorecard - https://t.co/dcdiT9NAoa#AUSvIND pic.twitter.com/bGpw7giCSS

— BCCI (@BCCI) December 16, 2024