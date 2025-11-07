Video: शिवम दुबे पर बुरी तरह भड़के कप्तान सूर्या, बीच मैदान पर बवाल, LIVE मैच में मच गई सनसनी

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्वींसलैंड में खेले गए चौथे टी20 मैच में 48 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली. भारतीय टीम के दिए 168 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई. इस मैच के दौरान एक ऐसा पल भी आया, जब भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव बीच मैदान पर अपने ही खिलाड़ी शिवम दुबे पर बुरी तरह भड़क गए.
शिवम दुबे पर बुरी तरह भड़के कप्तान सूर्या
क्वींसलैंड में खेले गए इस करो या मरो के मुकाबले में भारत ने 48 रनों से जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली. यह घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर घटी. शिवम दुबे ने टिम डेविड को आउट किया था और नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस पर लगातार दो डॉट गेंदें फेंककर दबाव बनाया. हालांकि, शिवम दुबे 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर गलती कर बैठे और मार्कस स्टोइनिस को ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट गेंद फेंक दी. मार्कस स्टोइनिस ने इसका पूरा फायदा उठाया और बैकवर्ड पॉइंट पर चौका जड़ दिया. इसी बात से कप्तान सूर्यकुमार यादव नाराज हो गए.
सूर्यकुमार गुस्से में दुबे पर चिल्लाते हुए दिखाई दिए
जैसे ही गेंद तेजी से चौके के लिए चली गई, सूर्यकुमार गुस्से में शिवम दुबे पर चिल्लाते हुए दिखाई दिए. मैदान पर आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का ऐसा रूप पहले कभी देखने को नहीं मिला था. हालांकि, भारत ने तेजी से वापसी की और बाकी मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा. वॉशिंगटन सुंदर ने पांच गेंदों के अंतराल में तीन विकेट लेकर एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी. ऑस्ट्रेलिया 12वें ओवर में 4 विकेट पर 91 रन के मजबूत स्कोर से 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गया. यह ऑस्ट्रेलिया का घरेलू धरती पर दूसरा सबसे कम टी20 स्कोर था, जो 2022 में सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके 111 रन के स्कोर से पीछे है.
टीम इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन
ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान मिशेल मार्श 30 और मैट शॉर्ट 25 के अलावा सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे. आखिरी पांच बल्लेबाज दो अंकों में भी नहीं पहुंच सके. ऑस्ट्रेलिया को 119 रन पर समेटने में भारतीय स्पिन गेंदबाजों का अहम योगदान रहा. वॉशिंगटन सुंदर ने 1.2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने 2 जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट लिए. शिवम दुबे ने भी 2 विकेट लिए. तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिले. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी. शुभमन गिल 39 गेंद पर 46 रन बनाकर श्रेष्ठ स्कोरर रहे. शिवम दुबे ने 22, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 20 और अक्षर पटेल ने नाबाद 21 रन बनाए.