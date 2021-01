India vs Australia: Ajinkya Rahane ने मैच के बाद Nathan Lyon को दी भारत की जर्सी

ब्रिसबेन: गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म कर टीम इंडिया (Team India) ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. चौथे टेस्ट में भारतीय टीम ने 3 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया को गाबा के मैदान पर 32 साल के बाद कोई हार मिली है.

भारत की कंगारुओं पर इस जीत के बाद पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और अजिंक्य रहाणे की खेल भावना देखाकर, उन्होंने हर खेल प्रेमी का दिल जीत लिया है.

मैच के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नेथन लॉयन (Nathan Lyon) को एक तोहफा दिया. दरअसल लॉयन अपना 100वां मैच खेल रहे थे और प्रजेंटेशन सेरेमनी के बाद रहाणे ने टीम इंडिया की जर्सी लॉयन को तोहफे में दी. जर्सी पर कप्तान रहाणे के ऑटोग्राफ भी किया.

PM Modi से लेकर Virat Kohli तक, पूरा देश टीम इंडिया की जीत का मना रहा है जश्न

रहाणे (Ajinkya Rahane) की ये खेल भावना देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सराहा जा रहा है.

Excellent gesture from @ajinkyarahane88 and the indian team to Felicitate Nathan Lyon on his 100th Test Match. One more example of Sportsman Spirt from Rahane. How dignified he is even after achieving such a incredible win. #Leader #AUSvsIND

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 19, 2021