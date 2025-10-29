India vs Australia: टी20 सीरीज से ठीक पहले भारत को बड़ा झटका, श्रेयस अय्यर के बाद अब ये स्टार हुआ चोटिल

Advertisement
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:42 PM IST
India vs Australia T20: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार (29 अक्टूबर) को टी20 सीरीज से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई. पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी जांघ की चोट के कारण मैच से बाहर हो गए. वह सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में नहीं खेल पाएंगे. श्रेयस अय्यर के बाद टीम इंडिया के लिए एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा झटका है. अय्यर सिडनी में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे और वह अभी भी वहां के अस्पताल में भर्ती हैं. अब नीतीश की इंजरी ने टीम की चिंताओं को बढ़ा दिया है.

एक चोट ने दूसरे को किया प्रभावित

बीसीसीआई ने पुष्टि की कि नीतीश रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. उनकी जांघ की चोट से उबरने की प्रक्रिया गर्दन में ऐंठन के कारण प्रभावित हुई है. उन्हें पूरी फिटनेस हासिल करने में लगभग एक सप्ताह लग सकता है. नीतीश की जगह टीम में तेज गेंदबाज हर्षित राणा को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.

बीसीसीआई ने जारी किया अपडेट

बुधवार को बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, ''नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 से बाहर हो गए हैं. वह एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी अपनी बाईं जांघ की चोट से उबर रहे थे,अब उन्होंने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है. इसने उनकी रिकवरी और गतिशीलता को प्रभावित किया है. बीसीसीआई मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर निगरानी रख रही है.'' नीतीश ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारत की टी20 टीम में हार्दिक पांड्या की जगह ली थी और इस वजह से भारत को अपनी प्लेइंग इलेवन में थोड़ा बदलाव करना पड़ा था.

ये भी पढ़ें:  धोनी-कोहली की परंपरा... अब सूर्या के कंधों पर भार, कहीं ऑस्ट्रेलिया में टूट न जाए टीम इंडिया का ये दमदार रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने जीता है टॉस

मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि मनुका ओवल की सतह अच्छी लग रही है और यह पूरे 40 ओवर तक बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहेगी. हालांकि, सूर्यकुमार यादव का मानना अलग था. उन्होंने कहा कि विकेट बाद में धीमा हो सकता है और इसलिए वह पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे. यह उन्हें टॉस हारकर मिला.

ये भी पढ़ें: 28 गेंद पर शतक जड़ने वाले ने फिर ठोकी तूफानी सेंचुरी, लेकिन हो गया बंटाधार, ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs Australia

