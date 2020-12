Rahane की कप्तानी में Team India की जीत के बाद ट्रोल हुए Virat Kohli, ट्विटर पर आई Memes की बाढ़

नई दिल्ली: मेलबर्न में विराट कोहली (Virat Kohli) की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद फैंस ने विराट पर निशाना साधा है. एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट में रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. रहाणे ने इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाई. उनकी 112 रनों की शतकीय पारी ने खेल का रुख बदल दिया और कंगारुओं को मुंह की खानी पड़ी.

ट्विटर पर एक ओर जहां टीम इंडिया को इस जीत की बधाई मिल रही हैं, तो दूसरी तरह विराट कोहली का मजाक बनाया जा रहा है. फैंस उनकी तुलना रहाणे से कर उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं और उनके मीम्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं.

#INDvAUS

Team India ~ *under any under Kohli's

other captain captaincy pic.twitter.com/l9NiS2MgaX — Perplexed Grl (@kuhuuuuu_) December 29, 2020

India used to win trophies under Dhoni. Then they stopped winning in Kohli's captaincy. When he's rested, Rohit wins 2 multinational tournaments. Today, Rahane lead India to its greatest ever overseas test win. Now you know where the problem is. — James Bond (@JamesBond49) December 29, 2020

In IPL : Rohit built this MI Team. Coaches & Ambani don't deserve any credit In Tests : Kohli has nothing to do with this team. It's built by everyone — Toxic Fan (@nitinmehlawat1) December 29, 2020

Should Kohli get the captaincy back? — Rick Eyre on cricket (@rickeyrecricket) December 29, 2020

India under Virat Kohli - 36 all out

India under Ajinkya Rahane - Historic Test win #INDvAUS Absolutely, pic.twitter.com/82NGW4mJAs — King Viratian Not Rules (@ViratiaNot) December 29, 2020

When Rahane lead the team to victory but everyone is saying 'kohli he panoti hai' instead of appreciating Rahane's captaincy#TeamIndia#INDvAUS pic.twitter.com/qyrFxlvtjT — कह_के_लेंगे (@yashrajput_13) December 29, 2020

#INDvAUS

Ajinkya Rahane doing excellent bowling changes

Le kohli to him: pic.twitter.com/IPzLnxKeoU — Manish Gaur (@_immanishgaur) December 28, 2020