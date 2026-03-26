IND VS AUS:क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का ऐलान, देखें साल 2027 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2026-27 के घरेलू अंतरराष्ट्रीय सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी होगी, जो जनवरी और फरवरी 2027 के दौरान आयोजित की जाएगी.इस पूरे घरेलू सीजन में भारत वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा. कुल मिलाकर 17 अलग-अलग शहरों में 22 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे. इनमें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खास तौर पर अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसका इतिहास काफी समृद्ध रहा है और भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच की टक्कर हमेशा रोमांचक और कड़ी रहती है.

21 जनवरी 2027 से आगाज

यह सीरीज 21 जनवरी 2027 से नागपुर में शुरू होगी. इसके बाद दूसरा टेस्ट चेन्नई में खेला जाएगा, जबकि तीसरा मुकाबला गुवाहाटी में आयोजित होगा. चौथा और पांचवां टेस्ट क्रमशः रांची और अहमदाबाद में होंगे, जिससे सीरीज देश के अलग-अलग हिस्सों तक फैली नजर आएगी.भारत ने इससे पहले 2022-23 में आखिरी बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की मेजबानी की थी, जहां टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी.

ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा 2027

पहला टेस्ट: 21 से 25 जनवरी – नागपुर (सुबह 9:30 बजे)

दूसरा टेस्ट: 29 जनवरी से 2 फरवरी – चेन्नई (सुबह 9:30 बजे)

तीसरा टेस्ट: 11 से 15 फरवरी – गुवाहाटी (सुबह 9:00 बजे)

चौथा टेस्ट: 19 से 23 फरवरी – रांची (सुबह 9:30 बजे)

पांचवां टेस्ट: 27 फरवरी से 3 मार्च – अहमदाबाद (सुबह 9:30 बजे)

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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ऐलान

इसी दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी 2026-27 सीज़न का अपना अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित कर दिया है. ऐसे में भारत दौरे से पहले उनके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं रहेगा. दिसंबर से मार्च के बीच करीब 14 हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया को 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, जो हाल के समय में उनके लिए सबसे मुश्किल शेड्यूल में से एक माना जा रहा है.

कंगारू धुरंधरों के लिए खास मौका

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में कहा कि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का यह भारत दौरा पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और नाथन लियोन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के लिए खास मौका होगा, क्योंकि ये खिलाड़ी अब तक भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए हैं. साथ ही यह दौरा उनके लिए काफी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एनिवर्सरी टेस्ट 11 मार्च से मेलबर्न में शुरू होना है.बयान में यह भी बताया गया कि स्टार्क, कमिंस और हेज़लवुड को आईपीएल के शुरुआती मैचों से दूर रखने का फैसला उनके वर्कलोड को संभालने के लिए लिया गया है. इसका मकसद यह है कि ऑस्ट्रेलिया के ये मुख्य तेज गेंदबाज 2026-27 के व्यस्त कार्यक्रम के लिए पूरी तरह फिट और तैयार रह सकें.

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