18 रन के फेर में फंसी टीम इंडिया... पर्थ में चला 2019 वर्ल्ड कप वाला नंबर गेम, हार गया था भारत

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पलक झपकते बिखर गया. विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के दिल टूटे नजर आए. पर्थ में टीम इंडिया के साथ 2019 वनडे वर्ल्ड कप वाला नंबर गेम देखने को मिला जब भारत को हार का सामना करना पड़ा था. पर्थ में 224 दिन बाद मैदान में उतरे विराट कोहली डक आउट हो गए जबकि रोहित का विकेट 8 के स्कोर पर गिरा.

ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम के तेज गेंदबाजों ने भारत पर आते ही फंदा कसा और रोहित को 8 के स्कोर पर आउट किया. रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को खाता भी नहीं खोलने दिया. नए कप्तान शुभमन गिल भी ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस का शिकार हो गए. उम्मीद श्रेयस अय्यर से थी, लेकिन अय्यर भी बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए. बारिश कंगारू टीम के लिए वरदान साबित होती नजर आई.

18 पर गिरे तीन विकेट

पर्थ में टीम इंडिया ने 18 के स्कोर पर अपने तीन बल्लेबाजों को गंवा दिया था. ऐसा ही कुछ नजारा 2019 वनडे वर्ल्ड कप में देखने को मिला था. विराट, रोहित और शुभमन ने इस मैच में कुल 18 रन बनाए, 2019 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर 18 रन ही बनाए थे. उस मुकाबले में भारत को 18 रन से ही हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, रवींद्र जडेजा (77) और एमएस धोनी (50) धोनी ने भारत को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था.

राहुल-अक्षर ने मैच में डाली जान

केएल राहुल और अक्षर पटेल ने मुकाबले में जान डाल दी. बारिश टीम के प्रदर्शन में दखल डालती नजर आई. तीन-चार बार बारिश के चलते खेल रुका. लेकिन अंत में जब 26 ओवर का खेल किया गया तो अक्षर पटेल ने आतिशी अंदाज में 31 रन की पारी खेली जबकि केएल राहुल ने 38 रन ठोके. अंत में नितीश रेड्डी ने दो छक्के लगाकर बोर्ड पर 136 रन टांग दिए.