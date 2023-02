Ind Vs Aus: इंदौर में वेन्यू शिफ्ट होते ही दहशत में आए कंगारू, अश्विन का रिकॉर्ड देख थर-थर कांपे

Ind Vs Aus 2023: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का वेन्यू शिफ्ट हो गया है. भारत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दौरे का तीसरा टेस्ट मैच अब इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले यह 1 से 5 मार्च के बीच धर्मशाला में होने वाला था. एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में आउटफील्ड में पर्याप्त घास नहीं है और पूरी तरह से घास पैदा होने के लिए कुछ समय और लगेगा. जैसे ही बीसीसीआई ने यह घोषणा की, सोशल मीडिया पर यूजर्स प्रतिक्रियाएं देने लगे. उन्होंने कहा कि इंदौर की पिच 'स्पिन फ्रेंडली' है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी इस बात को उठाया कि नए वेन्यू पर रविचंद्रन अश्विन कितने घातक साबित हुए हैं.

कार्तिक ने किया कमेंट

इस मामले पर भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए दिनेश कार्तिक को बतौर कमेंटेटर और एक्सपर्ट हायर किया गया है. वह इस सीरीज की समीक्षा भी करते रहे हैं. बीसीसीआई द्वारा वेन्यू चेंज किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अश्विन को लेकर जो बात उठाई है, उस पर कार्तिक ने तंज कसा है.

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट फॉक्स क्रिकेट ने ट्वीट में लिखा, ब्रेकिंग: भारत में तीसरा टेस्ट अब नए वेन्यू पर खेला जाएगा, जहां प्रति गेंद रविचंद्रन अश्विन का औसत 12.50 है. इसके जवाब में कार्तिक ने कमेंट में लिखा, एडमिन इतनी चिंता में है कि वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ ही माइंड गेम्स खेल रहा है.

The admin here clearly is one hell of a worrier

Seems to play more mind games with the Australian team than the other way around #INDvsAUS #BGT2023 https://t.co/8gFW71ujpa

— DK (@DineshKarthik) February 13, 2023