Advertisement
trendingNow12961315
Hindi Newsक्रिकेट

भारत-ऑस्ट्रेलिया की वो महाजंग, 7 ओवर रहते ध्वस्त किया 350 +रन ,भारतीय तिकड़ी ने खोला था धागा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे भारत के दिग्गज खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है.आज हम आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताएंगे जिसमें भारत की तिकड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को रूला कर रख दिया था.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Virat-Rohit-Dhawan
Virat-Rohit-Dhawan

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है. दोनों ही स्टार खिलाड़ियों ने पहले टी20I और अब इस साल की शुरुआत में टेस्ट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था. ऐसे में अब वह केवल वनडे में कहर ढाते दिखेंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है. जब-जब दोनों टीमें व्हाइट बॉल क्रिकेट में आमने-सामने आई हैं जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है. आज हम आपको एक ऐसे मैच के बारे में बताएंगे जिसमें भारत की तिकड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को रूला कर रख दिया था.

359 रनों का लक्ष्य
पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए बोर्ड पर 359 रन लगा दिए. कंगारुओं की तरफ से सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच और फ्लीप ह्यूज ने शानदार बल्लेबाजी की थी.  फिंच ने 50 और ह्यूज ने 83 रनों की पारी खेली थी.  उसके बाद शेन वॉटसन ने 59 रन बनाए. यहां तक फिर भी ठीक था, लेकिन फर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बैली और ग्लेन मैक्सवेल ने बची कसर भी पूरी कर दी. बैली ने नॉटआउट 50 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए. उनकी कप्तानी पारी ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 359 /5 रनों तक पहुंचा दिया. 

7 ओवर पहले चेज किया टारगेट
ऑस्ट्रेलिया के विशाल लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार रही. भारत की सलामी जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत की. शिखर धवन ने 86 गेंदों में 95 रनों की पारी खेली. वह अपनी शतक की और बढ़ ही रहे थे कि फॉक्नर ने उन्हें आउट कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा एक छोर पर टिके रहे और 123 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौके और 4 छक्के की मदद से 141 रन बना डाले. उनके साथ भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली ने 52 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली. दोनों की विध्वंसक पारियों की वजह से टीम इंडिया ने यह मैच 7 ओवर रहते ही जीत लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

विराट का सबसे तेज शतक

16 अक्टूबर 2013 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का सबसे तेज शतक बनाया. उन्होंने मात्र 52 गेंदों का सामना करते हुए 100 रनों की पारी खेली. इस दौरान कोहली ने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. साथ  ही उनका 192.90 का स्ट्राइक रेट रहा. बता दें कि कोहली उस समय अपने करियर के बेस्ट दौर से गुजर रहे थे. उन्होंने उस साल जमकर शतक लगाए थे.  

ये भी पढ़ें: लंदन से दिल्ली..., 4 महीने बाद वतन लौटे भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाएंगे तबाही!

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaIndia vs Australia

Trending news

केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
World News
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
karnataka
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
Maharashtra
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
temporary firecracker shops
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस