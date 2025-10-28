Advertisement
trendingNow12978916
Hindi Newsक्रिकेट

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 की महाभिड़ंत, बल्लेबाजी से गेंदबाजी जानें टीम इंडिया की रैंकिंग का हाल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था. कल यानी 29 अक्टूबर से भारतीय टीम कंगारूओं के खिलाफ 5 टी20 मैच खेलेगी. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों और टीम इंडिया की क्या स्थिति है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 28, 2025, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Icc mens ranking
Icc mens ranking

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था. कल यानी 29 अक्टूबर से भारतीय टीम कंगारूओं के खिलाफ 5 टी20 मैच खेलेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टी20 मैच में टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है. वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चित खिलाड़ी टी20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे. यह पहला मौका होगा जब भारत कंगारुओं के खिलाफ रोहित और विराट के बगैर टी20 सीरीज खेलेगी. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों और टीम इंडिया की क्या स्थिति है.

अभिषेक शर्मा 

अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में टीम इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं. वह 926 रेटिंग के साथ इस आईसीसी मेंस बैटिंग रैंकिंग के मामले में नंबर 1 पर हैं. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल शॉल्ट 857 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं तीसरे नंबर पर तूफानी बल्लेबाज तिलक वर्मा 819 रेटिंग के साथ हैं. एशिया कप में अपनी धमाकेदार पारियों की बदौलत बल्ले से तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा ने चारों तरफ खूब नाम कमाया. अभिषेक ने लगातार 3 अर्धशतक जड़कर सभी को हिला कर रख दिया था. वह टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर रहे थे.  ऐसे में उनके ऊपर सभी खिलाड़ियों की नजरें होंगी. यह अभिषेक का पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा उनका क्या प्रदर्शन रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वरुण चक्रवर्ती

आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग में भी भारतीय गेंदबाजों का जलवा है. वरुण चक्रवर्ती टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत के नंबर 1 गेंदबाज हैं. 803 रेटिंग के साथ वह नंबर 1 पर  बने हुए हैं. दूसरे नंबर पर कैरेबियाई खिलाड़ी अकिल होसिन का नाम है वह 699 रेटिंग के साथ इस पोजीशन पर मौजूद हैं. तीसरे नंबर की बात करें तो इंग्लैंड के फिरकी गेंदबाज आदिल रशीद का नाम स्थित है. रशीद 696 प्वाइंट्स के साथ नंबर 2 पर मौजूद हैं.

भारतीय टीम यहां भी नंबर 1

आईसीसी टी20 मेंस रैंकिंग में भारतीय टीम 272 रेटिंग के साथ नंबर 1 पायदान पर है. यह आंकड़े ये दर्शाते हैं भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम का मौजूदा क्रिकेट जगत में पूरी तरह से दबदबा है.  नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया 268 रेटिंग के साथ मौजूद है. वहीं, तीसरे नंबर इंग्लैंड की टीम 258 रेटिंग के साथ कायम है.

ये भी पढ़ें: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच की महाजंग, कंगारुओं पर कहर बनकर टूटा था दिग्गज, सुनहरे अक्षरों से इतिहास में दर्ज कराया नाम

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

icc mens team t20 ranking

Trending news

'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज