IND vs AUS: बारिश के कारण रद्द होगा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच? मौसम को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

ICC Womens ODI World Cup 2025 2nd Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला आज दोपहर 3:00 बजे से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह 2 नवंबर को वर्ल्ड कप फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी. पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त नवी मुंबई के मौसम पर है, जहां खराब मौसम के कारण खेल में खलल पड़ सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 30, 2025, 01:18 PM IST
बारिश के कारण रद्द होगा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच?

नवी मुंबई में इस पूरे हफ्ते अप्रत्याशित बारिश हुई है. गुरुवार के दिन भी बारिश की भविष्यवाणी की गई है. गुरुवार के लिए नवी मुंबई में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगर मैच गुरुवार को खत्म नहीं होता, तो इसे 'रिजर्व डे' में खेला जाएगा. गुरुवार के दिन हल्की बूंदाबांदी के अलावा और घने बादल छाए रहने की संभावना है. मैच के दौरान बारिश के कारण खलल पड़ेगा. बारिश की रुकावट मैच में खिलाड़ियों की लय को बिगाड़ सकती है.

मौसम को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट

एक्यूवेदर के अनुसार गुरुवार यानी आज मैच के दिन मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा. तापमान 25°C से 32°C के बीच रहेगा. आर्द्रता लगभग 60% रहेगी. शाम को बादल घने होने की उम्मीद है. हालांकि मैच की शुरुआत में बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन नवी मुंबई का मौसम जल्दी ही करवट बदलने का इतिहास रखता है. अगर बारिश मैच में बाधा डालती है, तो ओवर कम किए जाएंगे. मैच को गुरुवार के दिन ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी. अगर ऐसा संभव नहीं होता है, तो मैच शुक्रवार को उसी मैदान पर फिर से 'रिजर्व डे' पर शुरू होगा.

शुक्रवार को 86% बारिश की संभावना

हालांकि शुक्रवार को मौसम का पूर्वानुमान और भी निराशाजनक लग रहा है, जिसमें 86% बारिश की संभावना है. अगर दोनों दिन बारिश के कारण कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप चरण में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर फाइनल में पहुंच जाएगा. वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 14 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 11 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है.वहीं, तीन मैच भारत ने जीते हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1978 से अब तक कुल 60 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 49 मैच अपने नाम किए. वहीं, भारतीय टीम 11 मैच जीत सकी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

