Advertisement
trendingNow12966263
Hindi Newsक्रिकेट

709 रन, 38 छक्के, भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक वनडे मैच, खून के आंसू रोए थे बॉलर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होने में 48 घंटे से भी कम समय बचा है. ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में जब-जब आमने-सामने आती हैं जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है. आज हम आपको ऐतिहासिक मैच के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs Aus Odi match
Ind vs Aus Odi match

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होने में 48 घंटे से भी कम समय बचा है. ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में जब-जब आमने-सामने आती हैं जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है. ऐसा लगता है मानो दो दुश्मन देश हैं. दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं. रिकॉर्ड्स गेंदबाजों के ज्यादा फेवर में रहे नहीं हैं, इस बात का उदाहरण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2013 में हुआ वनडे मैच है. 2 नवंबर 2013 को बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए 7 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में हाईवोल्टेज मैच देखने को मिला. दोनों ही देशों के खिलाड़ी ऐसे रन लूट रहे थे, मानों गेंदबाजों से कोई निजी बदला निकाल रहे हैं, आज हम आपको उस ऐतिहासिक मैच के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे.

भारत ने रखा 383 रनों का लक्ष्य

भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन अपनी पारी के आगे बढ़ा रहे थे, कि धवन 60 रन बनाकर LBW आउट हो गए.  फिर मैदान पर भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली आए और दुर्भाग्य से वो भी बिना खाता खोले रन आउट हो गए, लेकिन फिर जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरा अक्षरों से दर्ज है. रोहित गुरुनाथ शर्मा ने अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक बना डाला. उस समय भारतीय क्रिकेट का तीसरा दोहरा शतक. अपनी पारी के दौरान रोहित ने रिकॉर्डतोड़ 16 छक्के और 12 चौके लगाए. बची कसर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी करते हुए 38 गेंदों में 7 चौके 2 गगनचुंबी छक्के की मदद से 62 रन ठोक डाले. रोहित के 209 की बदौलत भारत का स्कोर 383 रन जा पहुंचा. जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में बनाया गया आज भी सबसे ज्यादा स्कोर है.

Add Zee News as a Preferred Source

57 रनों से हारी कंगारु

383 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही.  एक समय ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया यह मैच बड़े ही आसानी से हार जाएगी. लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे. ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी और उनका स्कोर 138/6 था. उसके बाद बल्लेबाजी करना आए ऑलराउंडर जेम्स फॉक्नर उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी भारतीय गेंदबाजों ने कल्पना भी नहीं की होगी.  उन्होंने विनय कुमार से लेकर रवींद्र जडेजा अन्य गेंदबाजों को जमकर पीटा और शतक ठोक दिया. आग में घी डालने का काम ग्लेन मैक्सवेल ने किया. मैक्सवेल ने महज 22 गेंदों में चौके और 7 छक्के की मदद से 62 रन ठोक दिए. ये सिलसिला यहीं नहीं थमा. शेन वाटसन ने 22 गेंदों में 49 रनों की तूफानी पारी खेली. मैच फंस चुका था. लग रहा था भारत 383 रन भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन एक छोर पर लगातार विकेट गिरता रहा आखिरी में फॉक्नर 116 रन बनाकर शिखर धवन को अपना कैच थमा बैठे और भारत ये रोमांचक मैच 54 रनों से जीत गया.

रोहित-विराट फिर ढाएंगे कहर

एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज है. इस बार रोहित और विराट का करियर दांव पर लगा है. दोनों ही दिग्गजों के लिए करो या मरो की स्थिति है. 2027 वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना होगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा दोनों बल्लेबाजों का क्या प्रदर्शन रहता है. 

ये भी पढ़ें: '3 शतक भी नहीं बचा...,'  भारत-ऑस्ट्रेलिया की महाजंग से पहले चीफ सेलेक्टर का चौंकाने वाला बयान, क्रिकेट जगत में सनसनी

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaRohit Sharma 209James Faulkner

Trending news

तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?