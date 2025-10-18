Advertisement
JioStar या SonyLiv, भारत में कहां Live देख पाएंगे IND vs AUS पहला वनडे? क्लियर कर लें डाउट

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming:

Oct 18, 2025
JioStar या SonyLiv, भारत में कहां Live देख पाएंगे IND vs AUS पहला वनडे? क्लियर कर लें डाउट

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: इंग्लैंड में टेस्ट कप्तान के तौर पर सफल शुरुआत और घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली सीरीज जीत के बाद शुभमन गिल वनडे कप्तान के रूप में अपने युग की शुरुआत करने जा रहे हैं. भारत 19 अक्टूबर को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेलेगा. सीरीज के अगले दो मैच 23 और 25 अक्टूबर को होने हैं. गिल ने रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम की कमान संभाली है. श्रेयस अय्यर, जिन्हें एशिया कप 2025 में मौका नहीं मिला था, वनडे सीरीज में गिल के उप-कप्तान हैं.

रोहित-कोहली को देखने के लिए बेताब फैंस

गिल के अलावा फैंस का सारा फोकस विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होगा, जो सात महीने बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में लौट रहे हैं. रोहित और कोहली दोनों ही टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों बल्लेबाजों को एक्शन में देखने के लिए फैंस बेताब हैं. RO-KO की इस कदर दीवानगी है कि 60000 की क्षमता वाले ऑप्टस स्टेडियम की सभी सीटें बिक चुकी हैं. ऐसे में अगर इन दोनों का बल्ला चला तो यह फैंस के लिए पैसा वसूल मुकाबला होगा.

ऑस्ट्रेलिया टीम में बदलाव

ऑस्ट्रेलिया को सीरीज शुरू होने से पहले अपनी वनडे टीम में तीन बदलाव करने पड़े. ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है. इससे पहले, एडम जम्पा की जगह मैथ्यू कुह्नमैन को लिया गया था, जबकि विकेटकीपर चोटिल जॉश इंग्लिस की जगह जॉश फिलिप को टीम में शामिल किया गया है.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड-टू-हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 152 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें मेन इन ब्लू (भारत) ने 58 मैच जीते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैच जीते हैं, जबकि 10 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. पिछली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में हुआ था, जिसे रोहित शर्मा की टीम ने चार विकेट से जीता था. पर्थ में होने वाले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अगर आप कन्फ्यूज हैं और चलिए हम आपकप बताते हैं इसे कहां देख सकते हैं. 

भारत vs ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज भारत में कहां देखें?

Star Sports भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे (सफेद गेंद क्रिकेट) का आधिकारिक ब्रॉडकास्टर है. भारत vs ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में Star Sports के चैनलों पर किया जाएगा. वहीं, इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग JioStar ऐप और वेबसाइट पर होगी.

दोनों टीमों का वनडे स्क्वॉड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू कुह्नमैन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जॉश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. 

सिर्फ दूसरे और तीसरा मैच के लिए: एडम जम्पा, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिस.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया.

India vs AustraliaIND vs AUS 1st ODI

